Международный арктический форум, который стартует в Архангельске на этой неделе, стал главной темой традиционной встречи губернатора Игоря Орлова с депутатами Государственной Думы от Архангельской области Еленой Вторыгиной, Ольгой Епифановой и Дмитрием Юрковым.

Глава региона отметил, что проблемы населения, живущего в приарктических территориях, будут обсуждаться на самом высоком уровне.

В рамках деловой программы форума состоится заседание Государственной комиссии по развитию Арктики и пленарное заседание на тему «Человек в Арктике», которое пройдёт при участии Президента Владимира Путина.

— Сегодня Арктика требует взвешенного подхода, серьёзных и выверенных решений. Поэтому в моём докладе в рамках заседания Госкомиссии речь пойдёт о кадровом потенциале, который необходим для освоения Арктической зоны РФ, – подчеркнул Игорь Орлов. – Архангельская область ещё со времен Михайло Ломоносова является мощным центром подготовки кадров. Сегодня мы сохраняем эту традицию: в регионе создан мощный научно-образовательный комплекс, способный готовить достойную смену для решения любых задач, связанных с освоением Арктики.

Игорь Орлов рассказал парламентариям, что в рамках форума у него запланировано несколько встреч с первыми лицами государства. Одна из важных тем коснётся сохранения «северных».

— У нас с вами общая задача – отстаивать интересы жителей региона. Поэтому все «северные» надбавки за работу в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях должны быть сохранены. Другой позиции быть не может, – подчеркнул Игорь Орлов.

Также в рамках арктического форума будут обсуждаться ход реализации проекта «Белкомур», перспективы добычи полезных ископаемых в Заполярье, развитие транспортной сети. Одна из инициатив губернатора касается создания в Архангельске Арктического посольства.

— Арктика – это не только реализация экономических проектов. У нас наработан богатый опыт в области истории, культуры, связанный с освоением Арктики. Мне кажется, что создание такого информационно-музейного комплекса в нашем городе будет очень полезным, – резюмировал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области