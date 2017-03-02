Объявлено выдвижение кандидатов на вакантное место члена региональной Общественной палаты

В связи с прекращением полномочий члена региональной Общественной палаты губернатор Архангельской области Игорь Орлов в соответствии с областным законом «Об Общественной палате Архангельской области» инициирует выдвижение кандидатов на вакантное место члена палаты.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.

Зарегистрированные на территории Архангельской области структурные подразделения общероссийских или межрегиональных общественных объединений, выдвигающие кандидата в члены Общественной палаты, направляют губернатору Архангельской области заявления о выдвижении своих представителей в члены Общественной палаты по форме согласно приложению к областному закону.

К заявлению прикладываются следующие документы:

копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации, заверенная ее руководителем;



решение коллегиального органа некоммерческой организации, обладающего полномочиями по выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты в силу закона или в соответствии с уставом этой организаций, а при отсутствии коллегиального органа – по решению иного органа, обладающего в силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой организаций, о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;



документ, подтверждающий согласие кандидата в члены Общественной палаты на включение его в состав Общественной палаты;



характеристика кандидата в члены Общественной палаты, содержащая в том числе краткие биографические данные;



копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство кандидата в члены Общественной палаты;



заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата в члены Общественной палаты;



информация о деятельности некоммерческой организации.



К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.

Заявления принимаются в департаменте по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – департамент) со 2 по 17 марта 2017 года по адресу: 163004, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, кабинет 117.

Заявления представляются в департамент непосредственно (с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:30) или направляются по почте.

Справки по телефону: (8182) 20-64-75.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области