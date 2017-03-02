Объявлено выдвижение кандидатов на вакантное место члена региональной Общественной палаты

В связи с прекращением полномочий члена региональной Общественной палаты губернатор Архангельской области Игорь Орлов в соответствии с областным законом «Об Общественной палате Архангельской области» инициирует выдвижение кандидатов на вакантное место члена палаты.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации.
Зарегистрированные на территории Архангельской области структурные подразделения общероссийских или межрегиональных общественных объединений, выдвигающие кандидата в члены Общественной палаты, направляют губернатору Архангельской области заявления о выдвижении своих представителей в члены Общественной палаты по форме согласно приложению к областному закону.
К заявлению прикладываются следующие документы:
К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 04 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации.
Заявления принимаются в департаменте по внутренней политике администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – департамент) со 2 по 17 марта 2017 года по адресу: 163004, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, кабинет 117.
Заявления представляются в департамент непосредственно (с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:30) или направляются по почте.
Справки по телефону: (8182) 20-64-75.