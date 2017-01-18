Колокольный перезвон над древним Каргополем

В Каргополе открылся XIII всероссийский фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны».

Уникальный зимний праздник собрал гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Архангельской, Ростовской, Самарской, Вологодской и Ярославской областей. Это звонари, мастера ледовых скульптур, любители и знатоки Единственный в России зимний фестиваль колокольного искусства был впервые организован Каргопольским музеем в 2005 году и с тех пор проводится ежегодно при поддержке районной администрации и министерства культуры Архангельской области.колокольной музыки, музыканты, туристы, школьники и студенты.

– Фестиваль даёт качественно новый уровень развитию отрасли гостеприимства района, повышает интерес к одному из самых красивых городов Русского Севера, – отметила на открытии заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Пусть колокольные звоны наполнят нас радостью причастности к православным святыням, станут символом всего праздничного и светлого!

Фестиваль объединил много ярких событий – от мастер-классов звонарей и народных художников до ледового вернисажа. Запланированы выставки, экскурсии и насыщенная музыкальная программа: выступления Поморского камерного ансамбля и музейного хора духовного пения «Светилен».

В этом году фестиваль«Хрустальные звоны» вошёл в Топ-200 лучших событий России и был удостоен статуса «Национальное событие 2017».Впервые в рамках фестиваля на Соборной площади сольный колокольный концерт даст выпускник Череповецкой школы звонарей Андрей Новиков.

Кульминацией фестиваля, который проходит в дни Крещения, станет ночной колокольный концерт и крестный ход с водоосвящением и купанием в крещенской купели в ночь с 18 на 19 января.

Закрытие фестиваля украсят хореографические коллективы из Няндомы и Устьянского района.

Для детей предусмотрена интерактивная программа с участием клуба живой истории «Рарог» из Ярославля: народные дворовые игры, потешные бои, перетягивание каната, занятия в музейно-выставочном центре.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области