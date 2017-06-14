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Предпринимателей региона приглашают бесплатно принять участие во всероссийских и международных выставках-ярмарках

14 июня 17:45 Общество Бизнес Туризм

Министерство экономического развития Архангельской области открыло приём заявок на бесплатное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Выставочные площади будут предоставлены субъектам регионального бизнеса в составе единого стенда от Архангельской области.

До 31 июля предприниматели могут подать документы на бесплатное участие в Маргаритинской ярмарке и трёх выставках: агропромышленной – «Золотая осень 2017», специализированной – «Деревянный Дом. Осень 2017», и международной туристической – «Отдых 2017».

— Такой вид поддержки давно доказал свою эффективность. Участие в крупнейших выставках и ярмарках способствует продвижению продукции Архангельской области на всероссийском и международном уровне, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Кроме того, как отмечают сами предприниматели, подобные мероприятия В рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» региональное министерство экономического развития ежегодно обеспечивает участие субъектов малого и среднего предпринимательства региона в выставочно-ярмарочных мероприятиях единым стендом от Архангельской области.являются оптимальной площадкой для получения обратной связи от потенциальных клиентов, для изучения требований рынка товаров и услуг.

Отметим, что в 2016 году при поддержке министерства участие в выставках и ярмарках принял 41 субъект предпринимательства. Общая сумма договоров о сотрудничестве, заключенных ими в рамках мероприятий, составила около 10 миллионов рублей.

Как сообщил Семён Вуйменков, в 2017 году в положение об обеспечении участия предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях внесён ряд значимых поправок.

— По нашей инициативе была существенно упрощена процедура подачи заявок в минэкономразвития, значительно сокращено количество необходимых документов. Расширен перечень мероприятий: впервые министерством обеспечено бесплатное участие субъектов предпринимательства в трёх международных туристических выставках, две из которых – «Путешествия и Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях единым стендом от Архангельской области обеспечивается в соответствии с планом выставочно-ярмарочных мероприятий, формируемым на текущий год. План формируется с учётом мнения представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, представляющих интересы малого и среднего предпринимательства.туризм» и «Интурмаркет 2017» – уже успешно состоялись, – сказал Семён Вуйменков.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также форма заявки на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях доступны на официальной странице министерства в разделе «Деятельность», «Государственная поддержка. Конкурсы».

Документы на получение бесплатных выставочных площадей принимаются с 13 июня по 31 июля 2017 года (включительно) в министерстве экономического развития Архангельской области по адресу: 163004, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49, каб. 463).

Министерство экономического развития Архангельской области

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