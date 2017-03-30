Об этом глава Архангельской области Игорь Орлов заявил на полях арктического форума.

Он отметил, что к объединению усилий по выработке государственной политики в Арктике шли давно и поэтапно.

Именно в Архангельске, на площадке международного арктического форума удалось объединить обсуждение арктической проблематики с участием представителей всех уровней власти: муниципального, регионального и федерального.

Игорь Орлов подчеркнул:

«Я не сомневаюсь, что мы создали целостную конструкцию дискуссионной площадки, где вырабатываются предложения и решения по Арктической зоне РФ. Укрепление ассоциации «Арктические муниципалитеты» представителями регионов, участие её председателя Михаила Гмырина в Северном форуме: таким образом мы соединяем эти площадки, и всех губернаторов в международном арктическом форуме «Арктика –территория диалога». Это то, к чему изначально стремится вся система государственной власти: услышать всех и просчитать все шаги, когда речь идет о работе и жизни в Арктике».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области