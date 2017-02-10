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Новодвинский бизнесмен стал тысячным получателем займа фонда микрофинансирования

10 февраля 9:40 Бизнес Инвестиции

В январе 2017 года Архангельский региональный фонд микрофинансирования выдал тысячный заём. Получателем микрозайма стал предприниматель из Новодвинска Владислав Полосков.

Фонд микрофинансирования – подведомственная организация министерства экономического развития Архангельской области. Его деятельность направлена на повышение доступности заемных средств для малого и среднего предпринимательства региона (займы предоставляются по сниженной процентной ставке).

Размер микрозайма варьируется в пределах от 30 тысяч до 3 миллионов рублей, выдается на срок от 3 месяцев до 3 лет. Годовая процентная ставка составляет 10 % (при этом есть программы, предусматривающие 7 % годовых). За годы работы Фондом были выданы микрозаймы на сумму свыше 590 млн. рублей. Эти средства позволили сотням предпринимателей реализовать свои проекты, создать новый бизнес или расширить уже действующий.

– Я взял микрозайм на открытие магазина строительных материалов. Бизнес, которым я занимаюсь в настоящее время, связан с закупкой большого количества стройматериалов. Я решил, что знания, опыт и связи, налаженные в ходе многолетней работы, стоит применить, – рассказал Владислав Полосков.

Предприниматель отметил, что новый магазин – это не только расширение бизнеса, это дополнительные поступления в бюджет города и три новых рабочих места.

Символично, что обладателем тысячного займа стал предприниматель из Новодвинска. В этом году интерес к фонду микрофинансирования со стороны Для микрозаймов предусмотрен льготный период погашения, когда у предпринимателей есть возможность выплачивать лишь проценты по займу. Льготный период может зависеть от сезонности бизнеса или участия предпринимателя в конкретных проектах.бизнес-сообщества города бумажников значительно вырос. Увеличилось количество предоставленных займов.

— Сегодня на федеральном и региональном уровнях сделан акцент на возвратных механизмах поддержки предпринимательства. Одним из них является выдача микрозаймов. Спрос на заёмные средства под низкий процент постоянно растёт, поэтому в 2017 году фонд будет докапитализирован более чем на 28 млн рублей, при этом 85 % этой суммы привлечены из федерального бюджета, – пояснил заместитель министра экономического развития Архангельской области Виталий Гниденко.

Он также отметил, что весной предприниматели смогут получать микрозаймы под поручительства Гарантийного фонда Архангельской области.  В настоящий момент прорабатываются условия подписания соответствующего соглашения о сотрудничестве между фондами.

Министерство экономического развития Архангельской области

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