Студенты-иностранцы посетили выставку «Лики России» в Доме молодёжи

Более 200 иностранных студентов посетили всероссийскую художественную выставку «Лики России», расположенную в областном Доме молодёжи. Помимо экскурсии состоялся просмотр видеофильмов о России.

Гостем встречи стал художник-график, член Архангельского регионального отделения Союза художников России Сергей Трубин. Несмотря на то, что художник и студенты говорили на разных языках, получилось общаться на общем языке – языке искусства.



— В мою мастерскую часто приходят студенты и школьники, а недавно я провел подобную экскурсию в Архангельской областной научной библиотеке им. Добролюбова. На выставке «Лики России» у иностранных студентов есть Организаторами экскурсии выступили региональное управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, областной Дом молодёжи и Северный государственный медицинский университет.возможность узнать не только Архангельск, но и другие регионв, потому что наша страна – очень разная, – сказал Сергей Трубин.

Студент Амир Нематхужаев, который приехал учиться в Архангельск из Узбекистана, поделился своими впечатлениями:

«Живописью интересуюсь давно. Впечатлила картина Игоря Панова «Летние дни. Тарзанка». Я вспомнил своих друзей и наши летние дни. Это приятные для меня воспоминания».

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»