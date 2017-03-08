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Студенты-иностранцы посетили выставку «Лики России» в Доме молодёжи

8 марта 10:00 Межнациональные отношения Молодежь

Более 200 иностранных студентов посетили всероссийскую художественную выставку «Лики России», расположенную в областном Доме молодёжи. Помимо экскурсии состоялся просмотр видеофильмов о России.

Гостем встречи стал художник-график, член Архангельского регионального отделения Союза художников России Сергей Трубин. Несмотря на то, что художник и студенты говорили на разных языках, получилось общаться на общем языке – языке искусства.

— В мою мастерскую часто приходят студенты и школьники, а недавно я провел подобную экскурсию в Архангельской областной  научной библиотеке им. Добролюбова. На выставке «Лики России» у иностранных студентов есть Организаторами экскурсии выступили региональное управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, областной Дом молодёжи и Северный государственный медицинский университет.возможность узнать не только Архангельск, но и другие регионв, потому что наша страна – очень разная, – сказал Сергей Трубин.

Студент Амир Нематхужаев, который приехал учиться в Архангельск из Узбекистана, поделился своими впечатлениями:

«Живописью интересуюсь давно. Впечатлила картина Игоря Панова «Летние дни. Тарзанка». Я вспомнил своих друзей и наши летние дни. Это приятные для меня воспоминания».

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

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