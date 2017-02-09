Первый региональный чемпионат WorldSkills: от основ электромонтажа до молекулярной кухни

Игорь Скубенко: «Первый чемпионат состоит из пяти компетенций, но мы прорабатываем вопросы развития движения WorldSkills в нашем регионе»

14 февраля в Архангельске будет дан старт первому в истории региона чемпионату студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). Детали проведения этого турнира журналистам раскрыли министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко и организаторы состязаний.

Борьба лучших студентов техникумов и колледжей региона развернётся по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах. 25 человек будут показывать свои навыки на площадках чемпионата WorldSkills, который пройдёт на базе областного Дома молодёжи.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Весной 2016 года Архангельская область официально вступила в этот проект. Практическим результатом такого решения регионального правительства и станет первый чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья».

— Большая программа предусмотрена для зрителей чемпионата и, прежде всего, для школьников региона. Будут организованы различные мастер-классы, среди которых можно выделить занятие по молекулярной кухне, – рассказала директор регионального координационного центра WorldSkills Russia Лариса Русинова. –Также постараемся научить ребят фигурной резке овощей, они смогут поработать и на тренажере-симуляторе лесозаготовительной машины, познакомиться с работой косторезов.

В рамках чемпионата запланирована обширная деловая программа, в которой примут участие представители региональных властей и предприятий, учреждений профессионального образования.

Для турнира закуплено специальное оборудование, которое соответствует мировым стандартам. В Архангельск приедут национальные эксперты WorldSkills Russia. Соревновательная часть займёт три дня.

— Первый чемпионат состоит из пяти компетенций, но мы прорабатываем вопросы развития движения WorldSkills в нашем регионе. В будущем мы намерены увеличить число направлений до десяти, выбрав наиболее актуальные для экономики Архангельской области, – отметил министр образования и науки региона Игорь Скубенко. – Мы рассчитываем на интерес к турниру со стороны школьников и приглашаем всех посетить его площадки.

Торжественное открытие первого регионального чемпионата студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) состоится в областном Доме молодёжи 14 февраля в 9:00.

Министерство образования и науки Архангельской области