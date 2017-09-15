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В федеральной повестке

Поморье гото­во войти в наци­ональ­ную стра­те­гию раз­ви­тия рыб­ной отрасли

15 сентября 15:30 Экономика Агропром
Фото пресс-центра международного рыбопромышленного форума
Фото пресс-центра международного рыбопромышленного форума

Новую стратегию развития российской рыбной индустрии обсудили на конференции в рамках деловой программы второго дня международного рыбопромышленного форума.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев и другие представители отраслевого и научного сообществ.

Более 600 миллиардов инвестиций

Участники дискуссии обсудили основные направления долгосрочной стратегии развития отечественного рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, которую разработало Федеральное агентство по рыболовству совместно с экспертным сообществом.

В фокусе стратегии – привлечение инвестиций в отрасль и усовершенствование инфраструктуры и производства. Предполагается, что в рамках стратегии в отечественную рыбную отрасль с 2018 по 2025 годы удастся привлечь более 600 миллиардов рублей частных инвестиций, а вклад рыбохозяйственного комплекса в национальный ВВП увеличить в два раза.

Акцент – на глубокую переработку

Для этого требуется значительное обновление рыбопромыслового флота, а также усиление направлений, которые позволили бы значительно увеличить долю производства продукции с высокой добавочной стоимостью. Важное значение приобретают инвестиционные проекты, направленные на глубокую переработку рыбы.

Комментируя эту часть дискуссии, Игорь Орлов отметил, что в рамках инвестиционного проекта, который намерен реализовать Архангельский траловый флот, в столице Поморья планируется строительство рыбоперерабатывающего завода. Это позволит предложить не просто возможность перевалки рыбной продукции через Архангельск в другие регионы России, но и её переработку, подчеркнул губернатор.

Социальные аспекты рыбного промысла – в приоритете

Также на конференции были озвучены рекомендации представителей профессионального сообщества, касающиеся социального развития территорий.

Для целого ряда российских регионов рыбный промысел исторически является значимой отраслью экономики и продолжает играть одну из ключевых ролей в социальной сфере.

Именно поэтому большое внимание в ходе обсуждения уделили вопросам развития аквакультуры и поддержке малого и среднего предпринимательства, в первую очередь – рыболовецких колхозов и градообразующих рыбохозяйственных предприятий.

Кроме того, участники обсудили риски, связанные с процессом обновления флота и вопросы выхода на мировые рынки.

Задача – снизить стоимость перевозок по Севморпути

Отдельный блок вопросов был посвящён загрузке Северного морского пути.

Напомним, в начале сентября Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока поручил проработать вопрос о снижении тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, осуществляющих перевозку продукции из водных биологических ресурсов.

Снижение стоимости перевозки грузов по Севморпути наряду с другими мерами позволит значительно повысить привлекательность этого перспективного маршрута. Участники дискуссии сошлись во мнении, что этот вопрос необходимо определить как один из приоритетных в отрасли.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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