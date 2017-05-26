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Вероника Яничек:
«Поморье стало гостеприимной площадкой для масштабных мероприятий»

26 мая 16:30 Туризм Архангельск События
В регионе состоялись 14 крупных международных и межрегиональных фестивалей
В регионе состоялись 14 крупных международных и межрегиональных фестивалей

Глава министерства культуры представила доклад о реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)» на заседании правительства региона.

Министр рассказала о поддержке и развитии искусства и народного творчества, библиотечного дела, музейной работы в 2016 году.

За отчётный период в Архангельской области было открыто 90 выставок и выставочных проектов, что почти вдвое превысило показатель 2015 года. Более 25 000 книг пополнили фонды муниципальных библиотек.

В регионе состоялись 14 крупных международных и межрегиональных, девять городских (районных) фестивалей, среди которых: «Дирекцион-Норд», Большой Пасхальный фестиваль, «Сметанинские встречи», «Европейская весна», «Устьянская ссыпчина».

Особое внимание в своем докладе Вероника Яничек уделила обеспечению целевой поддержки специалистов и кадровые вопросы.

В 2016 году 11 проектов регионального значения получили гранты губернатора Архангельской области, состоялись областные конкурсы «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Молодые дарования», 235 работников сферы культуры прошли повышение квалификации.

Кроме того, с 2015 года министерству культуры переданы полномочия в сфере развития внутреннего и въездного туризма, в связи с чем за отчётный период было проведено более 53 мероприятий, в том числе – международный форум «Гостеприимство на сельских территориях».

По итогам года турпоток из числа граждан России превысил плановые показатели и составил 378 000 человек.

— Особенностью реализации программы «Культура Русского Севера» является проведение в регионе широкомасштабных культурных мероприятий, – отметила Вероника Яничек, – в частности, в рамках Года кино в Российской Федерации, в рамках празднования 75-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельска, празднования 90-летия со дня образования Государственного академического Северного русского народного хора, организации и проведения всероссийской художественной выставки «Лики России» и других.

Крупные, многоохватные проекты позволили увеличить посещаемость учреждений культуры (более 7 млн человек за год), повысить уровень взаимодействия творческих инициатив, привлечь в Архангельскую область туристов.

Глава ведомства подчеркнула: Поморье стало гостеприимной площадкой для масштабных мероприятий, доказало свою практическую способность и готовность вести такую работу в дальнейшем, раскрывая свой культурный и туристский потенциал.

Министерство культуры Архангельской области

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