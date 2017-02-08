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Пермяк Павел Соловьев – чемпион свободного стиля в «Малиновке»

8 февраля 15:30 Спорт
Победитель гонки Павел Соловьёв
Победитель гонки Павел Соловьёв

В Устьянском районе продолжается первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

В первый день соревнований юноши бежали гонку свободным стилем на десять километров.

Юноши бежали гонку свободным стилем на десять километровВ стартовом протоколе значились имена 188 участников. После первого круга в лидеры вышел спортсмен под № 80 – Павел Соловьёв из Пермского края.

Наращивая преимущество на втором отрезке, лидер увеличил отрыв от преследователей и финишировал с результатом 25 минут и 8 секунд.

— Вчера у меня был день рождения, и сегодня я выложился по полной и сделал себе подарок на шестнадцатилетие – выиграл первенство России, – не скрывал радости Павел Соловьёв.

Серебряный призёр Владимир Рыбкин из Якутии отстал от чемпиона на целых 30 секунд! Третье место занял нижегородец Александр Трунов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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