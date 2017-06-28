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Михаил Яковлев:
«Строительство по программе переселения – под постоянным контролем»

28 июня 11:45 Строительство Архангельск Расселение аварийного жилья
В Архангельске на Московском проспекте возводится четыре многоквартирных дома
В Архангельске на Московском проспекте возводится четыре многоквартирных дома

Темпы строительства многоквартирных домов, предназначенных для расселения аварийного жилья, и вопросы по поставке стройматериалов обсудили на выездном совещании в Архангельске с участием министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, руководителей главного управления капитального строительства, подрядных организаций и представителей общественной организации по защите прав потребителей.

По словам Михаила Яковлева, в рамках четвёртого этапа программы переселения полномочия с муниципального на региональный уровень были переданы в Онеге, Коноше и Архангельске. В этих муниципалитетах программа реализуется посредством государственных контрактов с последующей передачей квартир в собственность МО.

В Архангельске на Московском проспекте возводится четыре многоквартирных дома. Первый строит «Архангельскгражданреконструкция». Это будет Компания АГР возводит девятиэтажный дом с опережением сроковдевятиэтажный жилой дом из пяти секций. Сегодня полностью смонтирована коробка здания, выполняются внутренние инженерные работы.

— Перед подрядчиком стоит конкретная задача: сдать дом в установленные сроки, – отметил министр.

На второй стройплощадке работает подрядная организация из Чебоксар – компания «СУОР». Она возводит три многоэтажных дома: трёхподъездный дом на 180 квартир, двухподъездный – на 80 квартир и пятиподъездный – на 300 квартир.

Сегодня шесть этажей первого здания уже построено, подрядчик приступил к возведению седьмого этажа. В двухподъездном доме на 80 квартир построено два этажа. На третьем объекте завершается устройство ростверков.

— Главный вопрос – это логистика, – рассказал руководитель ГУКСа Денис Гладышев. – Сегодня на заводе железобетонных изделий в Чувашии имеются все панели для производства двух- и трёхподъездного дома, подрядчиком представлен график поставки.

Специфика строительного процесса компании «СУОР» в том, что на заводе панели изготавливаются под чистовую отделку, с уже вставленными окнами. Процесс монтажа похож на сборку конструктора.

— Самое главное – это качество готовых квартир, в которые заедут новосёлы. И здесь будет организован очень жёсткий контроль со стороны заказчика, которым является главное управление капитального строительства Архангельской области, – подчеркнул Михаил Яковлев. – В рамках третьего этапа программы малейшие замечания в новых домах устранялись моментально. Аналогичные принципы контроля за качеством выполненных работ мы будем применять и сейчас.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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