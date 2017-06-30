«Ты не одна»: вместе против абортов

Семинар «Ты не одна» для врачей акушеров-гинекологов, психологов, заведующих женскими консультациями и центрами планирования семьи, а также соцработников был организован в рамках соглашения между правительством региона и Фондом апостола Андрея Первозванного.

Проект «Ты не одна», один из наиболее важных элементов программы «Святость материнства», направлен на развитие службы психологического консультирования беременных в ситуации репродуктивного выбора. Он осуществляется при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В рамках трёхдневного семинара специалисты рассмотрели целый ряд вопросов, среди которых психологические и медицинские аспекты, направленные на снижение числа абортов.



Лекции читали декан психолого-социального факультета Смоленского государственного медицинского университета Вероника Остапенко, медицинский психолог Алевтина Карпенко, эксперт Независимого института семьи и демографии Людмила Баракова, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Николай Жаркин.

Программа семинара была разработана по заказу Центра национальной славы при участии специалистов Смоленской государственной медицинской академии, Красноярского государственного медицинского университета, Европейского института семейного образования.

Напомним, что 26 июня губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель попечительского совета всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина подписали соглашение между правительством региона и Фондом апостола Андрея Первозванного, которое предусматривает организационное и информационное сотрудничество, направленное на укрепление в общественном сознании отношения к семье, материнству, отцовству и детству как величайшим ценностям.



Министерство здравоохранения Архангельской области