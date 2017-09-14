Дополнительные средства на социальную доплату к пенсии получит регион из федерального бюджета

В ближайшее время Архангельская область получит дополнительно 124 миллиона рублей на региональную доплату к пенсии. Право на её получение имеют не осуществляющие трудовую деятельность граждане, проживающие на территории региона, в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума.

– На сегодняшний день в Архангельской области около 35 тысяч человек получают региональную доплату к пенсии, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Средства предусмотрены как в федеральном, так и региональном бюджетах.

За региональной социальной доплатой к пенсии необходимо обращаться в отделения социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Архангельской области.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год установлена в размере 10 816 рублей.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области