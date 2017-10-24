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Полпред Президента проверил ход строительства перинатального центра в Архангельске

24 октября 17:45 Строительство Архангельск
Николай Цуканов отметил, что с момента последнего визита в Архангельск в декабре 2016 года на объекте произошли видимые перемены
Николай Цуканов отметил, что с момента последнего визита в Архангельск в декабре 2016 года на объекте произошли видимые перемены

24 октября в ходе рабочей поездки в Архангельскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов совместно с губернатором Поморья Игорем Орловым провёл выездное совещание в строящемся перинатальном центре.

В совещании приняли участие руководители профильных ведомств правительства области, представители заказчика – госкорпорации «Ростех» и генерального подрядчика – ООО «РТ-СоцСтрой».

Рабочая встреча началась с осмотра прилегающей территории. В настоящее время завершается благоустройство, коробка здания готова, тепловой контур закрыт. Инженерные коммуникации подведены, ведётся чистовая отделка помещений.

В ходе осмотра полпред обратил внимание на наличие внешних недоделок, в том числе козырьков над входом в помещение, что может угрожать 
безопасности пациентов. Кроме того, Николай Цуканов проверил качество Рабочая встреча началась с осмотра прилегающей территории.внутренней отделки помещений. Общую оценку хода работ по завершению объекта полпред Президента дал на итоговом совещании.

Он отметил, что с момента последнего визита в Архангельск в декабре 2016 года на объекте произошли видимые перемены. 

Но при этом остаются проблемы, которые препятствуют сдаче объекта. Среди них: отсутствие материалов для завершения строительства, недостаточная численность рабочих на объекте, отсутствие графика монтажа медицинского оборудования.

Николай Цуканов поинтересовался, как обстоят дела с подготовкой технического паспорта. Полпред заострил внимание подрядчика, что готовить данную документацию необходимо параллельно с завершением строительных работ.

— Необходимо в максимально короткие сроки завершить строительную часть, чтобы успеть оформить технический паспорт объекта и пройти необходимую 
процедуру лицензирования перинатального центра уже в этом году, – потребовал Николай Цуканов.

Как отметил губернатор Игорь Орлов, финансирование строительства перинатального центра обеспечено в полном объёме. Напомним, стоимость объекта составляет 2,8 миллиарда рублей.

— Подрядчику даны два главных поручения: завершить плановую поставку медицинского оборудования и качественно выполнить оставшийся фронт работ в оптимальные сроки. Сегодня подрядчики нас заверили, что до 4 ноября вся В настоящее время завершается благоустройство, коробка здания готова, тепловой контур закрытмедтехника будет на объекте, – отметил Игорь Орлов. – Для ускорения процесса мы наращиваем число рабочих до 370 человек. Рассчитываем, что эти меры позволят обеспечить сдачу строительной части до 25 ноября.

В завершение совещания Николай Цуканов обратился к строителям: «Ответственности за сдачу жизненно важного объекта с вас никто не снимал».

— Я хочу обратить внимание, что это не просто новый объект здравоохранения на территории региона, а именно перинатальный центр, который кардинальным образом изменит всю систему родовспоможения в Архангельской области, – подчеркнул Николай Цуканов. – Жители Архангельской области очень ждут это медицинское учреждение, где женщины и новорожденные смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь. Необходимо сдать этот важный социальный объект до конца 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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