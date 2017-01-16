Это профессиональный праздник работников, которые заливают, прессуют и реставрируют покрытие на ледяных аренах.

16 января этот праздник отмечают, потому что это день рождения Фрэнка Замбони, изобретателя комбайна для восстановления льда на катках, кортах и полях, так называемого ресурфейсера.

Ледовары, как правило, остаются в тени спортивных баталий и овации болельщиков слышат лишь приглушенно. Между тем наморозка льда – процесс очень сложный и кропотливый.

Специалисты регионального центра развития спорта «Водник» не только готовят отличный лёд на большой спортивной арене стадиона «Труд» и в крытом ледовом модуле, но и на общественном катке на Красной пристани.

Сотни горожан, пришедших покататься в минувшие выходные на набережную, подтвердили важность и значимость труда ледовара.

– Поздравляю специалистов стадиона «Труд» с профессиональным праздником! Спасибо за отличный лёд, за ваш вклад в развитие физкультуры и спорта, в победы «Водника», – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Пресс-служба регионального центра развития спорта «Водник»