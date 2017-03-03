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Игорь Орлов поблагодарил Генконсула Великобритании Кита Аллана за совместную работу

3 марта 9:15 Международные связи
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Поводом к встрече губернатора и дипломата стало окончание срока полномочий Кита Аллана на посту Генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге.

Игорь Орлов поблагодарил Кита Аллана за совместную работу и тёплое отношение к Архангельску и Русскому Северу:

«Я воспринимаю сегодняшний визит как встречу старых друзей. Я очень рад вас видеть. Правда, сегодня мне немного грустно, потому что вы заканчиваете свою работу на посту Генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что у вас останутся самые хорошие воспоминания от Архангельской области и нашего с вами общения».

Игорь Орлов и Кит Аллан вспомнили совместные мероприятия, главным из которых, безусловно, стало проведение юбилея прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».

— 75-летие «Дервиша» оказалось знаковым событием. А визит в Архангельск принцессы Анны приковало внимание к торжествам во всём мире. Но главное, что ветераны стран антигитлеровской коалиции вновь встретились и почтили память боевых товарищей, – подчеркнул Игорь Орлов.

— Впереди у нас много новых совместных проектов. Уже в мае этого года, в местечке Лахью участники Второй мировой войны встретятся вновь. Это то место, где формировались союзные конвои перед отправкой в Архангельск и Мурманск. И эту встречу также посетят российские ветераны, – рассказал Кит Аллан.

Говорили и о других проектах. Генеральный консул рассказал, что 2017 год объявлен Годом науки и образования Великобритании и России, поэтому учёное сообщество двух стран запланировало серию совместных мероприятий.

— Это не только взаимодействие и образовательные программы наших крупных университетов, таких как САФУ, но это также общение бизнесменов и продолжение традиционных культурных обменов. Об этом мы говорили с российскими коллегами на инвестиционном форуме в Сочи, – отметил Кит Аллан.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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