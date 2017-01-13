Приостанавливается выплата детских пособий для иностранных граждан и лиц без гражданства

Напомним, с 1 января 2017 года на территории Архангельской области вступил в силу областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

В соответствии с законом получателям ежемесячного пособия на ребёнка, которым это пособие выплачивалось до 1 января 2017 года, выплата будет продолжена без обращения в отделение социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. То есть для граждан Российской Федерации, получающих основное пособие и дополнительные детские пособия, ничего не меняется.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства приостанавливается выплата дополнительного ежемесячного пособия на ребёнка и дополнительного ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте до трёх лет на обеспечение питанием.

Если гражданство РФ получено, документы об этом и бумаги, подтверждающие право на получение пособий, необходимо предоставить в отделение соцзащиты до 31 марта 2017 года. Если же гражданство было получено после этой даты, выплаты будут назначены вновь с месяца обращения за ними.

За дополнительной информацией необходимо обращаться в отделения соцзащиты населения по месту жительства (месту пребывания).

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области