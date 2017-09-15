«Достояние Севера 2017»: продолжается выдвижение номинантов

На финишную прямую выходит подготовка конкурса «Достояние Севера» 2017 года. Всего полтора месяца осталось до окончания срока выдвижения на соискание самой значимой общественной награды Архангельской области.

Ход подготовки и отдельные аспекты необходимых организационно-технических мероприятий обсуждался в ходе очередного заседания оргкомитета премии.

Открывая встречу, почётный гражданин Архангельска Павел Балакшин напомнил, что в год 80-летия Архангельской области отмечается и 15-летие со дня учреждения награды, а сама предстоящая церемония станет юбилейной – десятой по счету.

В ходе заседания оргкомитета прозвучал ряд предложений, направленных на расширение круга соискателей премии, в том числе было предложено активнее вовлекать в этот процесс институт общественных представителей губернатора Архангельской области.

Напомним, что срок принятия заявок на соискание премии истекает 31 октября.

Подведение итогов и голосование намечено на ноябрь 2017 года, а сама торжественная церемония традиционно пройдет в декабре.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области