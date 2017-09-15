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«Достояние Севера 2017»: продолжается выдвижение номинантов

15 сентября 11:00 События Награды

На финишную прямую выходит подготовка конкурса «Достояние Севера» 2017 года. Всего полтора месяца осталось до окончания срока выдвижения на соискание самой значимой общественной награды Архангельской области.

Ход подготовки и отдельные аспекты необходимых организационно-технических мероприятий обсуждался в ходе очередного заседания оргкомитета премии.

Открывая встречу, почётный гражданин Архангельска Павел Балакшин напомнил, что в год 80-летия Архангельской области отмечается и 15-летие со дня учреждения награды, а сама предстоящая церемония станет юбилейной – десятой по счету.

В ходе заседания оргкомитета прозвучал ряд предложений, направленных на расширение круга соискателей премии, в том числе было предложено активнее вовлекать в этот процесс институт общественных представителей губернатора Архангельской области.

Напомним, что срок принятия заявок на соискание премии истекает 31 октября.

Подведение итогов и голосование намечено на ноябрь 2017 года, а сама торжественная церемония традиционно пройдет в декабре.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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