Поморье вошло в Топ-20 Дельфийского рейтинга субъектов Российской Федерации

Архангельская область заняла 13 место в Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации, который был обнародован в январе 2017 года.

Рейтинг составляется с 2011 года и учитывает, принимал ли регион национальные или международные Дельфийские игры, входят ли его жители региона в состав национальной Дельфийской сборной и их индивидуальные достижения на играх.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалев отметил, что такой результат свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланте северян.

– Представители Архангельской области уже много лет являются активными участниками Дельфийских игр и неоднократно завоевывали медали и дипломы престижного фестиваля молодёжного творчества, – отметил он.

Напомним, в XV Дельфийских играх, которые состоялись в апреле 2016 года в Тюмени, приняли участие 73 молодых северянина. Они завоевали две серебряные и одну бронзовую медали, а также пять специальных дипломов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области