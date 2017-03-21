Пётр Орлов вновь избран региональным представителем в Общественной палате РФ

В связи с прекращением полномочий руководителя медиа-холдинга «АТК-медиа» Артёма Вахрушева в качестве члена региональной Общественной палаты губернатор Архангельской области Игорь Орлов утвердил кандидатуру её нового члена. Им стал Пётр Орлов.

Напомним, в 2012 году уже Пётр Орлов был избран председателем Общественной палаты Архангельской области, а с 2014 года стал её представителем в составе Общественной палаты РФ, войдя в комиссию по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.

Новый созыв – новые задачи

Главным вопросом повестки очередного заседания общественников стало избрание представителя Поморья в состав нового созыва Общественной палаты РФ.

20 марта Президентом России был утверждён список из 40 новых членов палаты. 85 человек будут представлять палаты субъектов Российской Федерации и избираются их членами, еще 43 кандидата отбираются конкурсной комиссией из представителей общероссийских общественных организаций.

На голосование от Архангельской области были выдвинуты две кандидатуры: Петра Орлова и Владимира Торопова.

В итоге большинством голосов региональным представителем вновь избран Пётр Орлов.

— Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и инициативы общественности Архангельской области найдут отражение в работе Общественной палаты РФ, – сказал председатель ОП региона Александр Андреев.

Инициативы области – в интересах региона и страны

Пётр Орлов поблагодарил коллег за доверие:

«В прошлом созыве передо мной стояли две большие задачи: продвигать принятие закона об Общественных палатах регионов, инициатором которого выступила Архангельская область. Такой закон принят. Вторая инициатива – рассмотрение вопроса о лимитировании потребления электроэнергии. Была проделана большая работа, и это нововведение правительства из обязательного переведено в рекомендательное».

По его словам, между Общественной палатой РФ, правительством Архангельской области и Общественной палатой региона установилось плодотворное взаимодействие, что служит основой работы в интересах области и всей страны.

Также в ходе заседания общественники внесли изменения и дополнения в регламент Общественной палаты Архангельской области и утвердили положение о координационном совете ОП АО по общественному контролю.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области