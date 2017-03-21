Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Пётр Орлов вновь избран региональным представителем в Общественной палате РФ

21 марта 15:45
Пётр Орлов
Пётр Орлов

В связи с прекращением полномочий руководителя медиа-холдинга «АТК-медиа» Артёма Вахрушева в качестве члена региональной Общественной палаты губернатор Архангельской области Игорь Орлов утвердил кандидатуру её нового члена. Им стал Пётр Орлов.

Напомним, в 2012 году уже Пётр Орлов был избран председателем Общественной палаты Архангельской области, а с 2014 года стал её представителем в составе Общественной палаты РФ, войдя в комиссию по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ.

Новый созыв – новые задачи

Главным вопросом повестки очередного заседания общественников стало избрание представителя Поморья в состав нового созыва Общественной палаты РФ.

20 марта Президентом России был утверждён список из 40 новых членов палаты.  85 человек будут представлять палаты субъектов Российской Федерации и избираются их членами, еще 43 кандидата отбираются конкурсной комиссией из представителей общероссийских общественных организаций. 

На голосование от Архангельской области были выдвинуты две кандидатуры: Петра Орлова и Владимира Торопова.

В итоге большинством голосов региональным представителем вновь избран Пётр Орлов.

— Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и инициативы общественности  Архангельской области найдут отражение в работе Общественной палаты РФ, – сказал председатель ОП региона Александр Андреев.

Инициативы области – в интересах региона и страны

Пётр Орлов поблагодарил коллег за доверие:

«В прошлом созыве передо мной стояли две большие задачи: продвигать принятие закона об Общественных палатах регионов, инициатором которого выступила Архангельская область. Такой закон принят. Вторая инициатива – рассмотрение вопроса о лимитировании потребления электроэнергии. Была проделана большая работа, и это нововведение правительства из обязательного переведено в рекомендательное».

По его словам, между Общественной палатой РФ, правительством Архангельской области и Общественной палатой региона установилось плодотворное взаимодействие, что служит основой работы в интересах области и всей страны. 

Также в ходе заседания общественники внесли изменения и дополнения в регламент Общественной палаты Архангельской области и утвердили положение о координационном совете ОП АО по общественному контролю.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

21 марта

Open Innovations Startup Tour: до конца регист­ра­ции оста­лась неделя

21 марта

Портрет вете­рана север­ных кон­во­ев прие­хал на Пинежье из Англии

21 марта

Севе­род­винс­кий агрок­ом­би­нат возоб­но­вил работу

21 марта

Пётр Орлов вновь избран регио­наль­ным предс­та­ви­те­лем в Общест­вен­ной пала­те РФ

21 марта

Веро­ника Яни­чек: «Каж­дый вун­деркинд может стать вели­ким чело­ве­ком»

21 марта

15 уро­жен­цев Поморья стали участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

21 марта

Нащ конь­кобе­жец Алек­сандр Румян­цев завое­вал «золо­то» и «сереб­ро» чем­пи­она­та России

21 марта

Объяв­лен кон­курс на луч­ший жур­на­листс­кий мате­ри­ал по аркти­чес­кой тематике

21 марта

«Антик­он­тра­факт Алко» помо­жет выявить неле­галь­ную продукцию

21 марта

В рам­ках закона: про­вер­ка дея­тель­нос­ти Урдомс­кой школы не выяви­ла нарушений

21 марта

Открыт приём заявок на все­рос­сийс­кий кон­курс «Куль­тур­ная моза­ика малых горо­дов и сел»

21 марта

Облиз­бир­ком опреде­лил поря­док пред­выб­ор­ной аги­та­ции в СМИ

21 марта

Рав­не­ние на луч­ших: в Архан­гель­ске прой­дёт смо­тр-кон­курс почёт­ных караулов

20 марта

В дни аркти­чес­кого фору­ма жите­лей Поморья ждёт целый кал­ей­доск­оп событий

20 марта

Моло­дёж­ный куль­тур­ный центр «Луч» собе­рёт доб­роволь­цев со всей области

20 марта

Оле­не­во­ды Рос­сии про­вели съезд в Якутске

20 марта

В Архан­гель­ске начал­ся ремонт помеще­ний буду­щего цен­тра для детей с аутизмом

20 марта

МФЦ будут помогать предп­ри­ни­ма­те­лям

20 марта

Выбрать оптималь­ную цено­вую кате­го­рию для рас­че­тов за элек­тро­энер­гию будет проще

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"8u42312a","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия