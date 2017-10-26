«Искра» стала лучшей в военно-историческом квесте «1944. Освобождение Заполярья»

24 октября 2017 года на базе регионального центра патриотического воспитания состоялся открытый городской военно-исторический квест «1944. Освобождение Заполярья».
В игре приняли участие 13 команд из Архангельска. Они продемонстрировали свои знания по истории, разгадывали шифровку и кроссворд, показывали на карте места боевых действий, прошли тесты на знание воинских званий и военных песен.
По итогам всех этапов места распределились следующим образом:
В начале декабря в центре «Патриот» состоится ещё один военно-исторический квест. По итогам этих состязаний семь лучших команд из города Архангельска в 2018 году будут вести борьбу за региональный чемпионский титул.