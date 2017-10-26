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«Искра» стала лучшей в военно-историческом квесте «1944. Освобождение Заполярья»

26 октября 17:00 Общество Молодежь

24 октября 2017 года на базе регионального центра патриотического воспитания состоялся открытый городской военно-исторический квест «1944. Освобождение Заполярья».

В игре приняли участие 13 команд из Архангельска. Они продемонстрировали свои знания по истории, разгадывали шифровку и кроссворд, показывали на карте места боевых действий, прошли тесты на знание воинских званий и военных песен.

По итогам всех этапов места распределились следующим образом:

  • I место заняла команда «Искра» школы № 20 имени Героя Советского Союза П. М. Норицына;
  • II место – команда «Ефрейторы» гимназии № 24;
  • III место – у студенческой команды «Легион» из САФУ им. М.В. Ломоносова.

В начале декабря в центре «Патриот» состоится ещё один военно-исторический квест. По итогам этих состязаний семь лучших команд из города Архангельска в 2018 году будут вести борьбу за региональный чемпионский титул.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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