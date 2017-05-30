Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Лазер для резки льда будут испытывать на ледоколе «Диксон»

30 мая 17:45 Безопасность Инновации Наука

Соглашение об этом будет подписано между разработчиками лазерной установки из российского холдинга «Швабе» и правительством Архангельской области.

Представители Национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России ознакомились с возможностями размещения оборудования на ледоколе «Диксон».

В ходе осмотра согласованы технические характеристики установки: обозначены место расположения, крепления, требуемая мощность и точки подключения лазерного комплекса.

Первые пробные испытания судового лазера должны пройти следующей зимой. Ранее все исследования проводились только в лабораторных условиях.

— Лазер позволяет надрезать лед по линиям наибольшего напряжения, чтобы обеспечить более быстрое продвижение ледокола, – рассказал заместитель начальника специального конструкторского бюро двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин. – Использование установки повышает ледовый класс судна.

Лазерный комплекс может использоваться в разных режимах. Например, позволяет помочь при обледенении мостовых и других инженерных сооружений, бортов судна.

По словам разработчиков, установка способна резать металлоконструкции при демонтаже крупногабаритных конструкций и разрушать камни.

Архангельские спасатели также рассматривают возможность испытаний лазера в период подготовки к ледоходу весной следующего года. В рамках противопаводковых мероприятий специалисты уже используют термобарические установки для резки льда для того, чтобы уйти от взрывных работ.

— Новые технологии расширяют наши возможности. И если мы попробуем провести какую-то часть испытаний с лазером в эту зиму, то это будет ощутимый шаг вперед для нас и для разработчиков, – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

30 мая

Стар­то­вал кон­курс для жур­на­лис­тов «Семья и буду­щее России»

30 мая

31 мая – Все­мир­ный день отказа от курения

30 мая

Лазер для резки льда будут испыты­вать на ледо­коле «Диксон»

30 мая

Преи­мущ­ес­тва сис­темы ГЛО­НАСС предс­та­вили на кон­фер­ен­ции мало­го и сред­него бизнеса

30 мая

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

30 мая

Пер­вый шпунт!

30 мая

Урок безо­пас­ности для пас­сажи­ров пер­вого «детс­ко­го» поез­да прой­дёт на архан­гель­ском вокзале

30 мая

Сози­дая диа­лог: в Архан­гель­ске сос­то­ялась встре­ча свет­ской влас­ти и духо­венства

30 мая

Евге­ний Фомен­ко посе­тил Центр при­ро­до­поль­зова­ния и охраны окружа­ющей среды

30 мая

Вышел в свет V том Помор­ской энцикло­пе­дии «Горо­да, райо­ны, люди Архан­гель­ской области»

30 мая

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на про­филь­ную смену «Коман­да 29. Юниор»

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Кор­пора­ция раз­ви­тия рас­пахи­ва­ет двери

29 мая

Воен­но-спор­тив­ная игра «Салют» сос­то­ялась в Архан­гель­ске

29 мая

В При­мор­ском райо­не Архан­гель­ской области про­шла эко­ло­ги­чес­кая акция «Кур­тя­ево – наша забота».

29 мая

Участ­ни­ков фору­ма «Коман­да 29» ждёт нова­тор­ская образо­ватель­ная программа

29 мая

Игорь Орлов: «Рабо­та, нача­тая в Сове­те Феде­ра­ции, ещё не закон­чена»

29 мая

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

29 мая

Новый фор­мат кон­фер­ен­ции МСП – про­дол­же­ние рабо­ты по фор­миро­ва­нию откры­того диа­лога с бизнесом

Похожие новости

30 мая Общество

Лазер для резки льда будут испыты­вать на ледо­коле «Диксон»

30 мая Общество

Пер­вый шпунт!

30 мая Общество

Урок безо­пас­ности для пас­сажи­ров пер­вого «детс­ко­го» поез­да прой­дёт на архан­гель­ском вокзале

25 мая Общество

В честь юби­лея Поморья с кос­модро­ма «Пле­сецк» запус­тили спут­ник ново­го поколения

11 мая Общество

Коли­чес­тво ДТП в Поморье сни­зилось на 11 процентов

5 мая Общество

Холод и низ­кие уров­ни воды затяну­ли про­хож­де­ние ледо­хода и паводка

4 мая Общество

Юные севе­ряне при­няли учас­тие в кон­курсе рисун­ков о безо­пас­ности на желез­ной дороге

29 апреля Общество

С 1 мая в лесах Архан­гель­ской области вво­дит­ся пожаро­опас­ный сезон

27 апреля Общество

Автомо­били так­сист­ов-неле­га­лов будут изы­мать­ся на срок до двух месяцев

27 апреля Общество

Акция «Дети Рос­сии»: школь­ники Поморья выбира­ют спорт и здо­ровый образ жизни

25 апреля Общество

Игорь Орлов: «Необ­ходи­мо обес­печить безо­пас­ность севе­рян в май­ские празд­ни­ки»

20 апреля Общество

900 раз народ­ные дру­жины Поморья выходи­ли на охрану общест­вен­ного поряд­ка с нача­ла года

20 апреля Общество

Опреде­лены сроки откры­тия нави­га­ции для мало­мер­ных судов

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия