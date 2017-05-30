Лазер для резки льда будут испытывать на ледоколе «Диксон»

Соглашение об этом будет подписано между разработчиками лазерной установки из российского холдинга «Швабе» и правительством Архангельской области.

Представители Национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика» и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России ознакомились с возможностями размещения оборудования на ледоколе «Диксон».

В ходе осмотра согласованы технические характеристики установки: обозначены место расположения, крепления, требуемая мощность и точки подключения лазерного комплекса.

Первые пробные испытания судового лазера должны пройти следующей зимой. Ранее все исследования проводились только в лабораторных условиях.

— Лазер позволяет надрезать лед по линиям наибольшего напряжения, чтобы обеспечить более быстрое продвижение ледокола, – рассказал заместитель начальника специального конструкторского бюро двойных технологий центра «Астрофизика» Юрий Сорокин. – Использование установки повышает ледовый класс судна.

Лазерный комплекс может использоваться в разных режимах. Например, позволяет помочь при обледенении мостовых и других инженерных сооружений, бортов судна.

По словам разработчиков, установка способна резать металлоконструкции при демонтаже крупногабаритных конструкций и разрушать камни.

Архангельские спасатели также рассматривают возможность испытаний лазера в период подготовки к ледоходу весной следующего года. В рамках противопаводковых мероприятий специалисты уже используют термобарические установки для резки льда для того, чтобы уйти от взрывных работ.

— Новые технологии расширяют наши возможности. И если мы попробуем провести какую-то часть испытаний с лазером в эту зиму, то это будет ощутимый шаг вперед для нас и для разработчиков, – подчеркнул руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области