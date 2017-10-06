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В медицинских рядах Поморья пополнение

6 октября 16:50 Молодежь Архангельск

В Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич в торжественной обстановке приветствовали молодых специалистов.

Когда молодые люди посвящают себя медицине – это их призвание, которое подчёркивает их желание помогать другим людям. Это не только самоотверженный труд, но и определённый образ жизни, служение и верность профессиональному долгу.

 – Сегодня мы в очередной раз принимаем в наши ряды молодых коллег. В этом году к трудовой деятельности приступили 25 врачей и 14 медицинских сестер. Новыми кадрами пополнились терапевтические и хирургические отделения, отделение медицинской реабилитации, анестезиологии и реанимации, гинекологии, приёмное отделение, рентгеновское отделение, региональный сосудистый центр, поликлинические отделения и клиническая лаборатория, – рассказал заместитель главного врача учреждения здравоохранения Валерий Колыгин.

По словам начальника отдела кадровой политики и государственной гражданской службы министерства здравоохранения Андрея Клыкова, в Архангельской области наблюдается стабилизация кадровой ситуации и сокращение общего количества вакантных должностей врачей.

— В 2014 году у нас было 944 вакансии, в 2016 году – уже 680. Основным механизмом по восполнению недостаточной укомплектованности медиками является целевое обучение. Ежегодно Минздравом России увеличивается квота на целевое обучение врачей разных специальностей. Заключив договор о целевом обучении и получив образование за государственный счет, молодые люди должны отработать в выбранном лечебном учреждении минимум три года, – подчеркнул Андрей Клыков.

Для привлечения и закрепления в учреждениях здравоохранения молодых специалистов, в том числе и в Первой городской клинической больнице Архангельска, им оказывается поддержка в виде выплаты подъёмных и решения жилищного вопроса.

 – Пожелаем молодым врачам и медицинским сестрам, пришедшим в этом году в систему здравоохранения, реализоваться в профессии, заслужить признание коллег и уважение пациентов, – отметил Андрей Клыков.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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