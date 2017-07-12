Отдыхающие центра «Родник» сели за парты «Школы финансовой безопасности»

56 пациентов центра реабилитации «Родник», приехавшие на лечение из разных уголков Архангельской области, стали учениками «Школы финансовой безопасности».

Не секрет, что пенсионеры чаще других попадают в сложные ситуации, связанные с финансовыми вопросами. Причина не только в излишней доверчивости пожилых людей, но и в незнании элементарных правил финансовой безопасности.

В рамках «Школы финансовой безопасности» отдыхающие преклонного возраста познакомились с правилами безопасного пользования банковскими картами, узнали, на что нужно обращать внимание при снятии наличных денег в банкомате и как не стать жертвой мобильных мошенников.

Своими знаниями с пенсионерами поделились дипломированный финансовый консультант Дмитрий Баскаков и специалист отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Вера Иванова.

Отметим, что мероприятие для представителей старшего возраста является частью региональной программы повышения финансовой грамотности населения региона.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области