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Отдыхающие центра «Родник» сели за парты «Школы финансовой безопасности»

12 июля 14:10 Финансовая грамотность Архангельск

56 пациентов центра реабилитации «Родник», приехавшие на лечение из разных уголков Архангельской области, стали учениками «Школы финансовой безопасности».

Не секрет, что пенсионеры чаще других попадают в сложные ситуации, связанные с финансовыми вопросами. Причина не только в излишней доверчивости пожилых людей, но и в незнании элементарных правил финансовой безопасности.

В рамках «Школы финансовой безопасности» отдыхающие преклонного возраста познакомились с правилами безопасного пользования банковскими картами, узнали, на что нужно обращать внимание при снятии наличных денег в банкомате и как не стать жертвой мобильных мошенников.

Своими знаниями с пенсионерами поделились дипломированный финансовый консультант Дмитрий Баскаков и специалист отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Вера Иванова.

Отметим, что мероприятие для представителей старшего возраста является частью региональной программы повышения финансовой грамотности населения региона.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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