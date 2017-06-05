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В Архангельске соберутся полуфиналисты III всероссийского конкурса социокультурных проектов «Культурная мозаика»

5 июня 18:15 НКО

Цель конкурса – поддержка проектов в сфере культуры, направленных на сплочение и активизацию местных сообществ в малых городах и селах России для развития своих поселений и формирования «центров притяжения» социокультурной активности.

Всего в полуфинал вышел 31 проект. В рамках конкурса поддержку получат социокультурные проекты развития территории малых городов и сел.  Грант на реализацию – до 700 тысяч рублей.

В рамках конкурса поддерживаются социокультурные проекты, предлагающие комплексный подход к активизации местных сообществ и вовлечению местных жителей в развитие своей локальной территории средствами культуры.

Операторами конкурса являются партнёры фонда Тимченко, а Северо-Западный федеральный округ курирует архангельский центр социальных технологий «Гарант».

В Северо-Западном федеральном округе из 203 заявок на следующий этап был выбран 31 проект. Полный список можно увидеть здесь.

Окончательное решение о поддержке будет принято после того, как полуфиналисты доработают свои проекты.

Победители конкурса будут объявлены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» будет проходить с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.

Результаты конкурса будут размещены на сайте координатора проекта.

Архангельский центр социальных технологий «Гарант»

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