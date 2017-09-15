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Проблема обманутых дольщиков: работа продолжается

15 сентября 9:15 Законотворчество Строительство

На рассмотрение ближайшей сессии областного Собрания будет внесён проект дополнений в региональный закон, которым регулируется работа по защите прав граждан, чьи денежные средства были привлечен для строительства многоквартирных домов.

Напомним, что в Архангельской области был разработан и уже апробирован на практике алгоритм действий, который позволяет восстановить нарушенные права дольщиков.

По инициативе правительства области разработаны и внесены изменения в региональное законодательство, в соответствии с которыми к масштабным инвестиционным проектам отнесено завершение «долгостроев».

В рамках таких проектов возможно предоставление инвестору в аренду без проведения торгов земельного участка.

— Теперь предлагается предоставлять инвестору и земельные участки, предназначенные для жилищного строительства, которые перешли в муниципальную собственность в результате изъятия для муниципальных нужд в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и освобожденные от расположенных на них объектов недвижимого имущества, – поясняет заместитель руководителя Инспекции государственного строительного надзора Архангельской области Сергей Лямин.

Принятие этих изменений позволит существенно повысить эффективность работы по защите прав дольщиков и ускорить прохождение всех необходимых процедур.

Предварительной проработкой вариантов предоставления земельных участков инвесторам, которые готовы завершать «долгострои», будет заниматься специально созданная рабочая группа из представителей министерства имущественных отношений Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора, администраций Архангельска и Северодвинска.

Алгоритм «завершение строительства за земельный участок» уже внедрён в практику. Пилотным стал проект по достройке жилого комплекса «Дом на площади», расположенного на улице Выучейского в Архангельске.

Новый инвестор, взявший на себя функции заказчика-застройщика, провел техническое обследование объекта, корректировку проекта и приступил к завершению строительно-монтажных работ. Объект получили статус масштабного инвестиционного проекта, инвестору выделен земельный участок для реализации второго этапа проекта.

Вместе с тем, данный случай далеко не единственный пример решения защиты прав обманутых дольщиков. Так, в 2014 году был введен в эксплуатацию ЖК «Изумруд» – жилье получили 334 дольщика. Выведен из категории «проблемных» ЖК «Рубин» – денежные средства дольщикам уже возвращены, а строительство объекта будет возобновлено уже в этом году.

Начата работа по реанимации проблемного объекта бывшего СПК «Соната» (ныне ЖСК «Московский»), брошенного в 2007 году недобросовестным застройщиком. Проводятся необходимые организационные процедуры как с потенциальным инвестором, так и непосредственно с владельцем незавершенного строительства ЖСК «Московский». Как предварительный результат – в ноябре 2016 года между потенциальным инвестором и ЖСК «Московский» заключено соглашение о намерениях завершения строительства.

Сейчас идет сбор всех необходимых документов. Как ожидается, до конца сентября будет подписан договор инвестирования строительства.

С 2016 года в категорию проблемных попал ЖК «Ленинградский» (застройщик ООО «Стройресурс»). Материалы проверки, проведенной инспекцией госстройнадзора, переданы в правоохранительные органы, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело.

Сейчас инспекция ведёт работу по поиску инвестора для завершения строительства и изыскание земельного участка предусмотренного областным законом для передачи его в качестве компенсации по завершению строительства проблемного объекта.

Наиболее сложная ситуация с незавершённым ЖК «Верона» (блок  Б). Застройщиком выступало  ООО «Архангельск-Инвест». Сейчас инспекцией ведутся активные переговоры с потенциальными инвесторами по вопросу оказания содействия в завершении строительства.

С участниками долевого строительства регулярно проводятся общие собрания, встречи с инициативной группой дольщиков, на которых рассматриваются возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, ищутся пути по достройке объекта или иные пути решения проблемы. 

— Поиск нового инвестора для завершения строительства – задача крайне серьёзная и ответственная, – отмечает Сергей Лямин. – Её решение требует тесного взаимодействия всех участников процесса. Мы готовы к диалогу и не меньше самих дольщиков заинтересованы в скорейшем решении вопроса.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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