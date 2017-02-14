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Опыт Архангельской области в сфере охраны труда представят в Калининграде

14 февраля 11:30 Труд

17 февраля в Калининграде пройдёт совещание для специалистов Северо-Западного федерального округа по вопросам совершенствования законодательства об охране труда, реализации государственных программ по улучшению условий и охраны труда, изучения передового опыта регионов.

Архангельскую область представит министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова.

Напомним, в бюджет Архангельской области ежегодно закладывается около 10 миллионов рублей на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Кроме того, на эти цели направляются средства регионального отделения Фонда соцстраха. Так, в 2016 году на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников было направлено 158,5 млн (на 2017 год план увеличен до 178 млн рублей).

— В течение последних лет удалось создать работоспособную систему государственного управления охраной труда, которая положительным образом зарекомендовала себя на практике, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Эта работа позволила добиться устойчивой динамики снижения производственного травматизма.

По информации регионального отделения Фонда соцстраха, численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве за 2016 снизилась на 9 процентов и составляет 546 человек (2010 год – 1205 человек), численность тяжелых  несчастных случаев  – на 30 процентов и составляет 31 человек, со смертельным исходом – 13 человек.

Для решения задач в сфере охраны труда в регионе создан координационный совет по охране труда. Кроме того, в каждом муниципальном образовании области работают профильные специалисты.

Федерация профсоюзов Архангельской области предложила объявить 2017 год в регионе Годом охраны труды. Главная цель – сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, повышение уровня их социальной и правовой защищённости, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В рамках Года охраны труда предусмотрена организация "горячей линии" по вопросам охраны труда, обучение руководителей, специалистов и уполномоченных по охране труда, проведение совещаний и круглых столов и другие мероприятия.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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