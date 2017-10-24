Николай Цуканов и Игорь Орлов с одним из авторов проекта «Палуба» Александрой Ивановой

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов встретился с молодыми активистами, реализовавшими проект «Палуба» на набережной Северной Двины в Архангельске.



Эта встреча стала итогом посещения Николаем Цукановым экспозиции Архангельской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Основу экспозиции составляла деревянная пятиметровая птица счастья, выполненная командой фестиваля «Тайбола».

Сопредседатель молодежного правительства Архангельской области Александра Иванова представила полпреду свой проект «Палуба» – деревянную зону отдыха «Палуба» – зона отдыха на набережной Северной Двинына набережной Северной Двины, и пригласила оценить его итоги уже в Архангельске.

Обещание побывать на «Палубе» в Архангельске Николай Цуканов выполнил.

Он дал высокую оценку стенду Архангельской области на фестивале в Сочи, назвав его одним из лучших среди регионов Севера-Запада, а также поблагодарил ребят за реализованную инициативу – создание зоны отдыха.

При этом полномочный представитель Президента РФ в СЗФО отметил, что почти пятикилометровая набережная в Архангельске требует внимания со стороны властей как одно из главных мест отдыха горожан, как визитная карточка областного центра.

Глава города Игорь Годзиш рассказал полпреду, что благодаря инициативе губернатора Игоря Орлова реализуется масштабный проект реконструкции набережной Георгия Седова в Соломбале. Общая стоимость работ – почти Проект «Палуба» впервые был представлен на форуме «Команда 29». Авторы проекта – молодые архитекторы Александра Иванова и Илья Третьяков. Инициатива нашла поддержку губернатора Игоря Орлова и главы города Игоря Годзиша. Проект реализован летом 2017 года благодаря спонсорской помощи и работе волонтёров.полмиллиарда рублей. В результате город получит 780 метров современной набережной.

По мнению Николая Цуканова, и небольшие проекты не должны оставаться без внимания.

— Проект «Палуба» – пример поддержки молодых архитекторов. Такие инициативы должны получать содействие, в том числе и с помощью грантов, – отметил Николай Цуканов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области