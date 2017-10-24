Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Николай Цуканов:
«Проект «Палуба» – пример поддержки молодых архитекторов»

24 октября 14:20 Архангельск Молодежь Комфортная городская среда
Николай Цуканов и Игорь Орлов с одним из авторов проекта «Палуба» Александрой Ивановой
Николай Цуканов и Игорь Орлов с одним из авторов проекта «Палуба» Александрой Ивановой

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов встретился с молодыми активистами, реализовавшими проект «Палуба» на набережной Северной Двины в Архангельске.

Эта встреча стала итогом посещения Николаем Цукановым экспозиции Архангельской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Основу экспозиции составляла деревянная пятиметровая птица счастья, выполненная командой фестиваля «Тайбола».

Сопредседатель молодежного правительства Архангельской области Александра Иванова представила полпреду свой проект «Палуба» – деревянную зону отдыха «Палуба» – зона отдыха на набережной Северной Двинына набережной Северной Двины, и пригласила оценить его итоги уже в Архангельске.

Обещание побывать на «Палубе» в Архангельске Николай Цуканов выполнил.

Он дал высокую оценку стенду Архангельской области на фестивале в Сочи, назвав его одним из лучших среди регионов Севера-Запада, а также поблагодарил ребят за реализованную инициативу – создание зоны отдыха.

При этом полномочный представитель Президента РФ в СЗФО отметил, что почти пятикилометровая набережная в Архангельске требует внимания со стороны властей как одно из главных мест отдыха горожан, как визитная карточка областного центра.

Глава города Игорь Годзиш рассказал полпреду, что благодаря инициативе губернатора Игоря Орлова реализуется масштабный проект реконструкции набережной Георгия Седова в Соломбале. Общая стоимость работ – почти Проект «Палуба» впервые был представлен на форуме «Команда 29». Авторы проекта – молодые архитекторы Александра Иванова и Илья Третьяков. Инициатива нашла поддержку губернатора Игоря Орлова и главы города Игоря Годзиша. Проект реализован летом 2017 года благодаря спонсорской помощи и работе волонтёров.полмиллиарда рублей. В результате город получит 780 метров современной набережной.

По мнению Николая Цуканова, и небольшие проекты не должны оставаться без внимания.

— Проект «Палуба» – пример поддержки молодых архитекторов. Такие инициативы должны получать содействие, в том числе и с помощью грантов, – отметил Николай Цуканов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

24 октября

Рос­ре­естр: соз­дан Фонд защиты прав участ­ни­ков доле­вого стро­итель­ства

24 октября

Архан­гель­ские осуж­денные дела­ют луч­шие срубы бань в России

24 октября

Помощ­ники полпре­да Пре­зи­ден­та встре­тились с пере­сел­ен­цами из ава­рий­ного жилья

24 октября

Победи­те­лей про­ек­та «Живая лето­пись» наг­ра­дит в Архан­гель­ске Алиса Гре­бен­щико­ва

24 октября

Нико­лай Цука­нов: «Проект «Палу­ба» – при­мер под­дер­жки моло­дых архит­ек­то­ров»

24 октября

Воп­росы кадаст­ро­вого учета – в ходе лич­ного приёма

24 октября

«Чита­ем с почтой» и получа­ем подарки!

24 октября

«Детям – безо­пас­ные кани­кулы»: ГИБДД про­во­дит в Поморье про­фил­ак­тич­ес­кое меро­прия­тие

24 октября

Нико­лай Цука­нов оце­нит ход стро­итель­ства пери­наталь­ного центра

23 октября

Как это было: участ­ни­ки фес­тива­ля моло­дёжи и сту­ден­тов рас­ска­жут о своих впе­чат­лени­ях

23 октября

Двес­ти мет­ров до фини­ша: доро­гу по про­ез­ду Сиби­ряк­ов­цев стро­ят с опе­ре­же­ни­ем

23 октября

В нояб­ре севе­рян приг­лаша­ют на праз­дник «Помор­ский папа»

23 октября

Игорь Гапа­но­вич про­вёл заряд­ку на льду в Севе­род­винске

23 октября

Луч­ших моло­дёж­ных лиде­ров регио­на ждут регио­наль­ном этапе все­рос­сийско­го конкурса

23 октября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на пре­сс-кон­фер­ен­цию о мерах под­дер­жки неком­мерч­ес­ких органи­за­ций Поморья

23 октября

Юнар­мейцы уви­дели реконст­рук­цию боя за совет­скую власть на Рус­ском Севере

20 октября

Спе­ци­алис­ты-пси­хо­ло­ги помога­ют суп­ру­гам дать друг другу ещё один шанс

20 октября

«Моло­дые талан­ты Поморья»: твор­чес­кие лабо­рато­рии объе­ди­ни­ли юных северян

20 октября

Автоб­ус­ные пере­воз­ки и про­дажу алкого­ля обсу­дят на экспе­рт­ном сове­те при биз­нес-упол­номо­чен­ном

Похожие новости

24 октября Общество

Нико­лай Цука­нов: «Проект «Палу­ба» – при­мер под­дер­жки моло­дых архит­ек­то­ров»

23 октября Губернатор

Двес­ти мет­ров до фини­ша: доро­гу по про­ез­ду Сиби­ряк­ов­цев стро­ят с опе­ре­же­ни­ем

19 октября Общество

Сер­гей Лав­ров: «Ар­хангельск – хоро­шая пло­щад­ка для меж­дуна­род­ного сот­рудни­чес­тва»

18 октября Общество

Министр иност­ра­нных дел РФ Сер­гей Лав­ров при­был в Архан­гельск

16 октября Общество

Рукот­вор­ная птица счас­тья предс­та­вля­ет Архан­гель­скую область на фес­тива­ле в Сочи

16 октября Общество

Вик­тор Икон­ни­ков: «Вып­ус­кни­ки Пре­зи­дентс­кой про­граммы – коман­да раз­ви­тия Поморья»

10 октября Общество

Ново­селье на Кар­пог­ор­ской

8 октября Культура

Эпоха в лицах: в Архан­гель­ске откры­лась фото­выс­тавка к 80-ле­тию области

1 октября Общество

Праз­дник раз­ноц­ветно­го неба

1 октября Общество

Шага­ем впе­рёд вмес­те со всей Россией!

29 сентября Общество

Помним, гор­димся, чтим: в Архан­гель­ске захоро­нили оста­нки солдата

28 сентября Общество

Отряд «Ган­двик» вер­нулся в Архан­гельск: поставл­ен­ные задачи выполнены

23 сентября Общество

Иван Демен­тьев: «Фо­рум рабо­та­ющей моло­дёжи – откры­тая пло­щад­ка для новых проектов»

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия