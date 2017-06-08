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Социально ориентированным некоммерческим организациям – «зелёный свет»!

8 июня 17:35 Общество НКО

Определён перечень социальных  услуг, которые можно передать негосударственным организациям для оказания социальной помощи северянам.

Сегодня в Архангельской области наиболее востребованы услуги по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, социальному сопровождению семей и детей-инвалидов, медико-социальному сопровождению лиц с тяжелыми заболеваниями и оказание паллиативной помощи, работа сиделок, социальное такси.

Есть потребность и в образовательных услугах, в частности обучении пожилых людей компьютерной грамотности.

Таковы данные анализа, проведённого министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области. К сожалению, государственные организации пока предоставляют эти услуги в недостаточном объеме. Этот пробел могут восполнить предприниматели, социально ориентированные НКО  и общественники.

Задачу привлечения негосударственного сектора соцсферу поставлена Президентом Владимиром Путиным и сегодня является одной из ключевых в социальной политике государства.

В Архангельской области работа по привлечению негосударственных организаций на рынок социальных услуг ведется с 2015 года.

Правительство региона оказывает таким НКО информационную, консультационную и финансовую поддержку в виде субсидий, компенсаций поставщикам социальных услуг, конкурсных мероприятий и грантов, а также помогает решать вопросы с предоставлением помещений для реализации проектов.

В 2017 году объем бюджетных средств по разным отраслям социальной сферы составил свыше 36 миллионов рублей, в том числе 15 миллионов рублей предусмотрено на компенсацию затрат предпринимателям и НКО, включенным в реестр поставщиков социальных услуг.

— В 2015–2016 годах негосударственным организациям было выплачено в качестве компенсации 6,5 миллиона рублей. Это позволило впервые оказать помощь «особым» людям с нарушениями  слуха, зрения, детям с аутизмом, которые раньше не были охвачены социальным обслуживанием, – рассказала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Сегодня в реестре поставщиков социальных услуг – 12 негосударственных организаций, в том числе – шесть социально ориентированных НКО. Их число с каждым годом растет.

Напомним, что с мая  2017 года начал работу сайт «Социально ориентированные некоммерческие организации Архангельской области», где размещается информация о работе некоммерческого сектора Поморья.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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