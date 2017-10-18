Численность зарегистрированных безработных сегодня составляет 7 715 человек. Это наименьшие показатели по численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, за всю историю наблюдений.

Уровень регистрируемой безработицы – 1,35 % к численности рабочей силы. Количество заявленных вакансий – 12 140.

С начала года численность безработных уменьшилась на 2 017 человек, или 20,7 %. В аналогичный период 2016 года показатель снижения составлял 19,4 %, в 2015 году – 1,3 %.

По итогам наблюдений сезонных колебаний численности безработных за предыдущие годы, в октябре 2017 года предполагается минимальный рост численности безработных.

По прогнозам специалистов, в ноябре–декабре 2017 года рост продолжится и на 1 января 2018 года численность безработных составит около 9 200 человек, уровень безработицы – 1,6 %. Таким образом, снижение численности безработных к началу 2017 года составит около пять процентов.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области