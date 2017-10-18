Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Архангельской области – сезонное снижение безработицы

18 октября 11:00 Труд

Численность зарегистрированных безработных сегодня составляет 7 715 человек. Это наименьшие показатели по численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, за всю историю наблюдений.

Уровень регистрируемой безработицы – 1,35 % к численности рабочей силы. Количество заявленных вакансий – 12 140.

С начала года численность безработных уменьшилась на 2 017 человек, или 20,7 %. В аналогичный период 2016 года показатель снижения составлял 19,4 %, в 2015 году – 1,3 %.

По итогам наблюдений сезонных колебаний численности безработных за предыдущие годы, в октябре 2017 года предполагается минимальный рост численности безработных.

По прогнозам специалистов, в ноябре–декабре 2017 года рост продолжится и на 1 января 2018 года численность безработных составит около 9 200 человек, уровень безработицы – 1,6 %. Таким образом, снижение численности безработных к началу 2017 года составит около пять процентов.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

18 октября

В Архан­гель­ской области – сезон­ное сни­же­ние без­рабо­тицы

17 октября

В Поморье под­вели итоги лет­ней оздо­ро­ви­тель­ной кам­па­нии 2017 года

6 октября

Архан­гель­ский центр социаль­ной помощи семье и детям отмеча­ет 10-лет­ний юбилей

6 октября

Тан­цеваль­ная груп­па «Про­стор» приг­лаша­ет севе­рян на бла­гот­вори­тель­ный фестиваль

6 октября

Для стар­шего поколе­ния откры­ва­ет­ся «Народ­ный уни­вер­си­тет»

5 октября

Экспе­рты Севе­ро-Запа­да обсужда­ют в Архан­гель­ске перс­пе­ктивы раз­ви­тия рынка труда

1 октября

В День пожилых людей в Поморье заплани­ро­ва­но более ста меро­прия­тий

29 сентября

Наз­ваны самые социаль­но эффек­тив­ные органи­за­ции Архан­гель­ской области

29 сентября

Ана­лиз рынка тру­да: без­раб­от­ных стало меньше

28 сентября

Служ­ба занят­ос­ти помога­ет найти рабо­ту выпуск­ни­кам

28 сентября

Фес­тиваль про­фес­сий органи­зо­ва­ли для школь­ни­ков Устья­нс­кого района

28 сентября

117 квар­тир приоб­рете­но c нача­ла года для дет­ей-си­рот Поморья

27 сентября

На 2018 год уста­нов­лен новый про­жит­оч­ный мини­мум пен­си­оне­ра

27 сентября

Иннова­ци­он­ные мето­ды рабо­ты с семьей обсужда­ют в Каргополе

26 сентября

Бла­гот­вори­тель­ный фонд «Вза­мен» приг­лаша­ет при­нять учас­тие в кон­курсе дет­ских рисунков

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

19 сентября

Жур­на­лис­тов приг­лаша­ют на твор­чес­кий кон­курс «Инва­лид и общество»

18 сентября

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

15 сентября

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

Похожие новости

18 октября Соцзащита

В Архан­гель­ской области – сезон­ное сни­же­ние без­рабо­тицы

6 октября Соцзащита

Архан­гель­ский центр социаль­ной помощи семье и детям отмеча­ет 10-лет­ний юбилей

6 октября Соцзащита

Для стар­шего поколе­ния откры­ва­ет­ся «Народ­ный уни­вер­си­тет»

5 октября Соцзащита

Экспе­рты Севе­ро-Запа­да обсужда­ют в Архан­гель­ске перс­пе­ктивы раз­ви­тия рынка труда

1 октября Соцзащита

В День пожилых людей в Поморье заплани­ро­ва­но более ста меро­прия­тий

29 сентября Соцзащита

Наз­ваны самые социаль­но эффек­тив­ные органи­за­ции Архан­гель­ской области

29 сентября Соцзащита

Ана­лиз рынка тру­да: без­раб­от­ных стало меньше

28 сентября Соцзащита

Служ­ба занят­ос­ти помога­ет найти рабо­ту выпуск­ни­кам

28 сентября Соцзащита

Фес­тиваль про­фес­сий органи­зо­ва­ли для школь­ни­ков Устья­нс­кого района

27 сентября Соцзащита

На 2018 год уста­нов­лен новый про­жит­оч­ный мини­мум пен­си­оне­ра

15 сентября Соцзащита

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

12 сентября Соцзащита

В Октябрьск­ом пси­хон­ев­роло­гич­ес­ком интерна­те модер­низи­ро­ва­на котельная

11 сентября Соцзащита

Граж­дан пожило­го воз­раста при­зыва­ют к осто­рож­ности на дорогах

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия