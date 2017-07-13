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Поморье представило опыт создания семейных клубов на всероссийском форуме

13 июля 17:30 Семья
Все участники форума, в том числе семья Жилиных из Вельска, получили дипломы и памятные призы
Все участники форума, в том числе семья Жилиных из Вельска, получили дипломы и памятные призы

Сотрудники ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» и члены вельского клуба «Неразлучные друзья» приняли участие во всероссийском форуме «Семейный клуб: модели, возможности, перспективы». Участниками мероприятия в Костроме стали более ста семей из 50 регионов России.

С 4 по 8 июля гости форума участвовали в мастер-классах, круглых столах, практических семинарах, панельных дискуссиях, беседовали о семейных ценностях.

Представители регионального Центра поддержки молодой семьи поделились опытом организации совместной творческой деятельности в семейных коллективах, рассказали о различных формах взаимодействия с семьями Поморья.

В рамках форума состоялось награждение победителей всероссийского конкурса молодёжных проектов. Молодые семьи и клубы получили гранты в размере ста и двухсот тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

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