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Им сверху видно всё

19 июня 15:00 Лесные пожары Леспром Лесные пожары Инновации
Беспилотник выявляет очаги лесных пожаров, их точные координаты и границы, а также граждан - нарушителей правил пожарной безопасности.
Беспилотник выявляет очаги лесных пожаров, их точные координаты и границы, а также граждан - нарушителей правил пожарной безопасности.

На дежурство над лесами Архангельской области вышел беспилотный летательный аппарат.

Используя мощную оптику, с высоты птичьего полета, оператор, управляющий беспилотным  воздушным судном, без труда выявляет очаги лесных пожаров, их точные координаты и границы, а также граждан  -  нарушителей правил пожарной безопасности. На места происшествия незамедлительно выезжают сотрудники лесной охраны и МЧС.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, с  учетом особенностей региона, его большой площади и наличия труднодоступных районов сегодня мониторинг  72 % лесных площадей Поморья осуществляется с помощью авиации. Практически ежедневно с аэродромов в Архангельске, Вельске,  Верхней Тойме и Карпогорах в небо поднимаются  самолеты с летчиками-наблюдателями на борту.

Специалисты следят за обстановкой, обнаруживают возгорания, координируют деятельность наземных сил и средств пожаротушения, если необходимо, направляют на место происшествия парашютистов-пожарных. Отлаженная работа позволяет ликвидировать возгорания в день обнаружения. 

В этом году ГАУ «Единый лесопожарный центр» (учреждение, подведомственное областному минлеспрому) впервые заключило договор на проведение авиамониторинга  с использование беспилотного летательного аппарата.  Применение БПЛ позволяет еще более  повысить оперативность, и экономит денежные средства. 

Разработанный отечественными конструкторами и изготовленный в Ижевске беспилотник «Суперкам С-250» теперь используется  в периоды высокой пожарной опасности в лесах  вокруг Архангельска, Новодвинска,  Северодвинска, а также в Приморском районе.

Как отметил  руководитель Архангельского центра беспилотных технологий Юрий Повставалов, в зависимости от погодных условий беспилотное летательное судно может находиться в небе до трех с половиной часов,  пройдя за это время порядка 250 км.

Полет может проходить на высоте  до трех с половиной километров, так что увидеть, и тем более услышать аппарат с  земли практически невозможно.

Свое первое патрулирование в минувшую субботу БПЛ провел по маршруту длиной в 80 километров: от Архангельска вдоль федеральной  трассы М8 до базы отдыха «Беломорье» и обратно, уже  по правому берегу Северной Двины.

За время дежурства оператором БПЛ на территории  Приморского района было выявлено два возгорания на землях, не относящихся к лесному фонду. Пожары были потушены силами МЧС. Кроме того,  было выявлено несколько нарушителей правил пожарной безопасности.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Строго запрещается:

  • разводить костры на необорудованных площадках;
  • сжигать бытовые и промышленные отходы;
  • выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);
  • использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.

Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит привлечение к административной ответственности. В связи с введением особого противопожарного режима установлены повышенные размеры административных штрафов (п. 3 ст. 8.32 КоАП):

  • для граждан – от 3 000 до 4 000 рублей;
  • для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
  • для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Для виновников лесных пожаров, привлечённых к уголовной ответственности, предусмотрены штрафы от 100 000 до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ). Также возможно применение наказания в виде исправительных или иных работ либо лишение свободы. Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причинённый лесам, и компенсировать расходы, связанные с тушением пожара.

Успех в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций во многом зависит от своевременного обнаружения возгораний. 

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной «горячей линии» в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Архангельской области: 8 800 100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41. Мобильный номер: +7 931 400-05-25.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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