Им сверху видно всё

Беспилотник выявляет очаги лесных пожаров, их точные координаты и границы, а также граждан - нарушителей правил пожарной безопасности.

На дежурство над лесами Архангельской области вышел беспилотный летательный аппарат.

Используя мощную оптику, с высоты птичьего полета, оператор, управляющий беспилотным воздушным судном, без труда выявляет очаги лесных пожаров, их точные координаты и границы, а также граждан - нарушителей правил пожарной безопасности. На места происшествия незамедлительно выезжают сотрудники лесной охраны и МЧС.

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, с учетом особенностей региона, его большой площади и наличия труднодоступных районов сегодня мониторинг 72 % лесных площадей Поморья осуществляется с помощью авиации. Практически ежедневно с аэродромов в Архангельске, Вельске, Верхней Тойме и Карпогорах в небо поднимаются самолеты с летчиками-наблюдателями на борту.

Специалисты следят за обстановкой, обнаруживают возгорания, координируют деятельность наземных сил и средств пожаротушения, если необходимо, направляют на место происшествия парашютистов-пожарных. Отлаженная работа позволяет ликвидировать возгорания в день обнаружения.

В этом году ГАУ «Единый лесопожарный центр» (учреждение, подведомственное областному минлеспрому) впервые заключило договор на проведение авиамониторинга с использование беспилотного летательного аппарата. Применение БПЛ позволяет еще более повысить оперативность, и экономит денежные средства.

Разработанный отечественными конструкторами и изготовленный в Ижевске беспилотник «Суперкам С-250» теперь используется в периоды высокой пожарной опасности в лесах вокруг Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, а также в Приморском районе.

Как отметил руководитель Архангельского центра беспилотных технологий Юрий Повставалов, в зависимости от погодных условий беспилотное летательное судно может находиться в небе до трех с половиной часов, пройдя за это время порядка 250 км.

Полет может проходить на высоте до трех с половиной километров, так что увидеть, и тем более услышать аппарат с земли практически невозможно.

Свое первое патрулирование в минувшую субботу БПЛ провел по маршруту длиной в 80 километров: от Архангельска вдоль федеральной трассы М8 до базы отдыха «Беломорье» и обратно, уже по правому берегу Северной Двины.

За время дежурства оператором БПЛ на территории Приморского района было выявлено два возгорания на землях, не относящихся к лесному фонду. Пожары были потушены силами МЧС. Кроме того, было выявлено несколько нарушителей правил пожарной безопасности.

Напоминаем, что с 1 мая в лесах Архангельской области введён особый противопожарный режим. На этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Строго запрещается:

разводить костры на необорудованных площадках;



сжигать бытовые и промышленные отходы;



выжигать траву на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям (зданиям);



использовать автотранспорт с неисправной системой питания двигателя.



Нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит привлечение к административной ответственности. В связи с введением особого противопожарного режима установлены повышенные размеры административных штрафов (п. 3 ст. 8.32 КоАП):

для граждан – от 3 000 до 4 000 рублей;



для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;



для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.



Для виновников лесных пожаров, привлечённых к уголовной ответственности, предусмотрены штрафы от 100 000 до 500 000 рублей (ст. 261 УК РФ). Также возможно применение наказания в виде исправительных или иных работ либо лишение свободы. Кроме того, они должны будут возместить ущерб, причинённый лесам, и компенсировать расходы, связанные с тушением пожара.

Успех в ликвидации такого рода чрезвычайных ситуаций во многом зависит от своевременного обнаружения возгораний.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, звоните на телефон круглосуточной «горячей линии» в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Архангельской области: 8 800 100-94-00 (звонок по России бесплатный) или (8182) 41-06-41. Мобильный номер: +7 931 400-05-25.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области