В Архангельске проходят «Президентские состязания»

В столице Поморья начался региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В борьбе участвуют команды из шести муниципальных образований Архангельской области.

Каждая команда состоит из учеников одного класса. Ребятам предстоит не только продемонстрировать свою физическую силу, но и выступить на творческом конкурсе «Истоки края моего», представив музыкально-художественную композицию. В программе состязаний – и теоретический конкурс, который потребует от юных северян знания истории спорта.

Торжественное открытие регионального финала «Президентских состязаний» прошло в центре развития спорта «Норд Арена»Организатором турнира выступает министерство образования и науки Архангельской области при поддержке регионального агентства по спорту.

Стоит отметить, что в Архангельской области за минувшие три года количество школ, участвующих в «Президентских состязаниях», выросло почти в четыре раза.

— Наградой двум самым сильным командам, представляющим сельскую и городскую школы, станет поездка на главный финал «Президентских состязаний». Он пройдёт на черноморском побережье, во всероссийском детском центре «Смена» в начале сентября, – рассказал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев.

Министерство образования и науки Архангельской области