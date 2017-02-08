Впервые в Архангельске состоится «Бал рабочей молодёжи»

С инициативой проведения бала выступили совет молодых специалистов, совет ветеранов, женсовет и профком филиала судоремонтного завода «Красная Кузница» ЦС «Звездочка». Проект направлен на популяризацию судостроительных профессий.

— Это мероприятие станет очередным этапом подготовки к празднованию 325-летия государственного морского судостроения России и основания нашего завода, – сообщил специалист по связям с общественностью «Красной Кузницы» Валерий Коваленко.

На бал приглашены старшеклассники, курсанты морских учебных заведений Архангельска, молодые рабочие и ветераны-судоремонтники.

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов отметил главную изюминку вечера: он будет посвящён сороковым–пятидесятым годам прошлого века.

— Погружение в атмосферу середины XX века очень привлекательно для молодых людей: здесь есть элемент ролевой игры, воссоздается особый дух интереснейшей исторической эпохи в жизни нашей страны, – подчеркнул Алексей Павлов.

В ходе бала состоится церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди молодых рабочих.

«Бал рабочей молодёжи» состоится 16 марта в КЦ «Соломбала-Арт». Начало в 18:00.

Министерство культуры Архангельской области