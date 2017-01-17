В САФУ создадут лабораторию арктического биомониторинга

В САФУ имени М.В. Ломоносова стартовала работа над проектом, который осенью 2016 года стал одним из победителей конкурса грантов Правительства РФ.

Напомним, университет получил поддержку инициативы по разработке методологии мониторинга и оценки рисков, связанных с переносом биологическими путями высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах, сообщает пресс-служба федерального вуза.

Возглавил проект профессор норвежского Национального института профессионального здоровья Ингвар Томассен.

В рамках работы планируется создание в САФУ специальной лаборатории арктического биомониторинга.

Её задача – получение новых знаний в области науки о здоровье и внедрение результатов научных исследований в практическую экономику природопользования, защиту здоровья человека и окружающей среды на национальном и международном уровнях.

Министерство образования и науки Архангельской области