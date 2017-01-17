Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В САФУ создадут лабораторию арктического биомониторинга

17 января 14:30 Арктика Инновации Международные связи

В САФУ имени М.В. Ломоносова стартовала работа над проектом, который осенью 2016 года стал одним из победителей конкурса грантов Правительства РФ.

Напомним, университет получил поддержку инициативы по разработке методологии мониторинга и оценки рисков, связанных с переносом биологическими путями высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах, сообщает пресс-служба федерального вуза.

Возглавил проект профессор норвежского Национального института профессионального здоровья Ингвар Томассен.

В рамках работы планируется создание в САФУ специальной лаборатории арктического биомониторинга.

Её задача – получение новых знаний в области науки о здоровье и внедрение результатов научных исследований в практическую экономику природопользования, защиту здоровья человека и окружающей среды на национальном и международном уровнях.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

17 января

Пер­вые в исто­рии Поморья Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в нача­ле февраля

17 января

В САФУ соз­да­дут лабо­рато­рию аркти­чес­кого био­мо­ни­то­рин­га

16 января

В Архан­гель­ской области сос­то­ял­ся фес­тиваль робо­тот­ех­ники «RoboSTEM 2017»

13 января

Новая школа в Крас­ноб­ор­ске дол­жна быть сдана в этом году

13 января

В Архан­гель­ске стар­то­вал регио­наль­ный финал олим­пи­ады школь­ни­ков по лите­рату­ре

13 января

Школь­ники Поморья могут при­нять учас­тие в «Луч­шем уроке письма»

12 января

Стар­шек­лас­сни­ков приг­лаша­ют к учас­тию в науч­но-прак­тич­ес­кой кон­фер­ен­ции

12 января

До 1 фев­раля выпуск­ни­кам школ пред­сто­ит опреде­литься с госэк­заме­нами

11 января

В Поморье стар­то­вал регио­наль­ный этап Все­рос­сийс­кой олим­пи­ады школь­ни­ков

11 января

ЕГЭ-2017: сове­ты выпуск­ни­кам школ по под­гот­ов­ке к экзаме­ну по биологии

10 января

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

9 января

Новов­веде­ния в выпус­кных экзаме­нах ста­нут темой областных роди­тель­ских собраний

30 декабря

Дос­туп­ная сре­да: издано посо­бие для учи­те­лей «Уро­ки по понима­нию инвал­ид­ности в школе»

30 декабря

Все­рос­сийс­кий фес­тиваль школь­ных средств мас­со­вой информа­ции приг­лаша­ет участ­ни­ков

28 декабря

Поморье учас­тву­ет в про­ек­те школь­ного туриз­ма «Уро­ки в горо­дах России»

27 декабря

На ремонт спорт­за­ла Севе­ро­онеж­ской школы выде­лят день­ги из резерв­но­го фонда

27 декабря

Новые рабо­чие спе­циаль­нос­ти появят­ся в сис­теме про­фтеха Поморья

27 декабря

Игорь Ску­бен­ко под­ве­дёт образо­ватель­ные итоги года в про­грамме «13 этаж»

27 декабря

Школь­ни­ков и сту­ден­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в про­грамме «Арт-Про­фи форум»

Похожие новости

17 января Образование

В САФУ соз­да­дут лабо­рато­рию аркти­чес­кого био­мо­ни­то­рин­га

24 ноября Образование

Моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в Рос­сии» пере­ез­жа­ет в Архан­гельск

23 ноября Образование

В Поморье про­хо­дит IV форум рек­то­ров веду­щих вузов Рос­сии и Кореи

18 ноября Образование

Школь­ни­ков приг­лаша­ют на аркти­чес­кую интерн­ет-вик­тори­ну

17 января Губернатор

Пер­вые в исто­рии Поморья Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в нача­ле февраля

16 января Образование

В Архан­гель­ской области сос­то­ял­ся фес­тиваль робо­тот­ех­ники «RoboSTEM 2017»

20 декабря Образование

Кот­лаша­нин Конс­та­нтин Рома­нюк – луч­ший моло­дой элект­ро­мон­тёр Архан­гель­ской области

12 декабря Образование

Вни­ма­ние, выпуск­ни­ки: опуб­лико­ваны образцы все­рос­сийск­их про­вер­оч­ных работ

5 декабря Образование

Чем­пи­онат моло­дых про­фес­си­она­лов сос­то­ит­ся в Поморье в фев­рале 2017 года

3 декабря Образование

Выпуск­ни­ки школ Поморья вой­дут в клуб «Рос­сийс­кие интел­лек­туаль­ные ресурсы»

26 ноября Общество

Кот­ласско­му тех­нику­му прис­во­ено имя героя Вели­кой Оте­чест­ве­нной войны

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия