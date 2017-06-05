Даже моросящий дождик не смог остудить боевой настрой эколят

4 июня в городском парке аттракционов «Потешный двор»состоялся экологический праздник «Мы – дети Земли».

Мероприятие прошло под эгидой Международной акции «Марш парков», экологического праздника «Эколята – друзья и защитники Природы» и было посвящено Году экологии, Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню защиты детей.

Инициаторами акции выступили: Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ФГБУ «Национальный Парк «Кенозерский», ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (учреждение, подведомственное областному Минлеспрому), АРОПЭФ «Биармия», ГБОУ «Дворец детского и юношеского творчества», МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор», Управление Росприроднадзора по Архангельской области, Двинско-Печорское бассейновое водное управление, Баренц-отделение WWF России, Молодежный клуб Русского географического общества в Архангельской области

Приветствуя участников праздника, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин отметил, что Поморье, является площадкой, где сегодня реализуется большое количество новых идей и экологических проектов, в том числе просветительской направленности.

— Работа с подрастающим поколением является одним из важнейших направлений нашей деятельности. Дети с малых лет должны знать историю родного края, его природу, бережно относиться к окружающей среде – это залог того, что они станут хорошими людьми, достойными гражданами своей страны, обеспечат ей прекрасное будущее, – отметил министр.

Организаторы подготовили увлекательную программу, одним из пунктов которой стала интерактивная игра «Эко-квест». Участниками конкурса стали 32 команды, представляющие детские сады, школы и семейные коллективы.

Получив маршрутные листы, эколята и их наставники путешествовали от станции к станции, участвовали в викторинах, выполняли творческие задания, отвечали на различные вопросы, связанные с экологией, природой, географией и историей родного края.

Для гостей праздника работали площадки с экологическими мастер-классами, где можно было смастерить экопакеты, изготовить маленькие сувениры или подарок из крафт-бумаги с экологическим пожеланием внутри.

Финальным аккордом праздника стало награждение победителей регионального этапа международной эколого-просветительской акций «Марш парков 2017»

В категории «младшее звено» победила Виталина Сыродубова, воспитанница детского сада № 3 «Морозко» из Северодвинска. Среди младших школьников лучшей названа работа учащейся Березниковской средней школы Мария Нецветаева.

Победительнией конкурса «Марш парков» в категории «старшая группа» стала Екатерина Маргачёва из школу № 52 (г. Архангельск).

И конечно, на празднике наградили победителей эко-квеста. Ими стали команда МДОУ № 116 «Солнечный зайчик», команда эколого-биологического лицея «Чистюли» и семейная команда «Красноперовы Земляне».

В преддверии Международного дня окружающей среды и Дня эколога, которые ежегодно отмечаются 5 июня, министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин наградил благодарностями и почётными грамотами профессионалов отрасли, а также представителей предприятий, проявляющих ответственное отношение к вопросам защиты окружающей среды.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области