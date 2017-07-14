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Инвестпроект ООО «Поморская лесопильная компания» получит государственную поддержку

14 июля 14:15 Леспром Инвестиции

Минпромторг России поддержал заявку областного правительства о включении очередного инвестпроекта в сфере освоения лесов в число приоритетных.

Такой статус получил инвестпроект ООО «Поморская лесопильная компания», предусматривающий организацию в Архангельске современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла. Площадкой для него станет территория бывшего ОАО «Соломбальский ЛДК».

На период окупаемости инвестор получит весомую поддержку со стороны государства. 

По словам министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константина Доронина, общий объем инвестиций в создание нового производства, где будут применяться самые современные технологии, превысит 11 миллиардов рублей.

В соответствии с планом реализации инвестпроекта, к 2021 году лесоперерабатывающий комплекс должен выйти на полную мощность, производя 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год.

В общей сложности здесь будет создано более 1 600 высокотехнологичных рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят 900 миллионов рублей ежегодно.

Возрождение деревообрабатывающего производства в Соломбале сегодня является одной из приоритетных задач правительства региона.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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