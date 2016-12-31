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Игорь Орлов поздравил земляков с наступающим Новым годом

31 декабря 12:00 Общество

Уважаемые северяне, жители Архангельской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом и светлым Рождеством Христовым!

Провожая уходящий год, мы по традиции подводим итоги, строим новые планы, загадываем заветные желания на будущее.

Для Архангельской области, как и для всей страны, минувший год был годом созидательного труда. Мы строили школы и детские сады, вводили в строй новое жилье и спортивные объекты, совершили прорыв в сфере дорожного строительства и ремонта региональных трасс, заняли лидирующие позиции по удоям молока, значительно увеличили объем инвестиций в региональную экономику.

Уходящий год прошел для Архангельской области под знаком 75-летия прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Это событие еще больше сплотило всех нас и позволило глубже осознать, что наша сила –в единении всех добрых сил против угроз миру.

Следующий год вновь будет для нас наполнен новыми задачами и яркими событиями. Пусть он станет для всех нас временем успешных начинаний и радостных свершений!

Новый год – поистине семейный праздник. Желаю всем семьям Архангельской области любви, согласия и благополучия.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, исполнения ваших самых смелых желаний и надежд. С Новым годом!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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