В Архангельске прошли игры регионального этапа «Народной футбольной лиги»

«Народная футбольная лига» – это всероссийский проект, в котором принимают участие более тысячи команд любителей старше 45 лет из 85 регионов страны. В их числе – и пять футбольных дружин из Архангельской области.

Турнир проходил по «круговой» системе (каждый с каждым). По итогам турнира первое место заняла команда «Легендарный». На втором месте – архангельский «Соломбалец», «бронза» – у команды «Няндома».

— По правилам турнира команда, занявшая первое место в региональном этапе, должна представлять область на всероссийском финале. По регламенту соревнований, команда может быть усилена тремя сильнейшими игроками из других спортколлективов области, – рассказал ответственный за проект НФЛ в Архангельской области Дмитрий Митин.

Финальный турнир «Народной футбольной лиги» пройдёт в мае 2018 года в Москве.

Агентство по спорту Архангельской области