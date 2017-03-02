Игорь Орлов: «Быть на шаг впереди»

Глава области обозначил приоритетные направления в развитии региона и важнейшие задачи, которые необходимо решать совместными усилиями власти и общества.

В числе основных – внедрение проектного метода в систему управления, активное использование потенциала некоммерческих организаций, безусловное внимание к вопросам рационального природопользования.

Взаимная ответственность

— Мы не можем допустить, чтобы годы нашей работы стали временем упущенных возможностей. И, безусловно, будем по-прежнему рассчитывать на поддержку всех северян, на их деятельное участие в обновлении всех сторон жизни Архангельской области, гражданскую инициативу и солидарную ответственность за то, каким быть региону уже сегодня и завтра, – подчеркнул Игорь Орлов.

На принципиально новый результат можно рассчитывать только благодаря активным действиям каждого человека. Ответственность за развитие страны, за позитивные изменения должна быть взаимной.

Но при этом необходимо помочь раскрыться интересам человека, задействовать его потенциал в решении приоритетных вопросов. И это уже – задача власти, отметил глава Поморья.

Решить эту задачу возможно, в том числе через разработку эффективного механизма отбора квалифицированных кадров для государственной службы, через создание условий для должностного роста.

— В систему управления регионом должны приходить люди, прошедшие муниципальную или производственную школу. Их опыт, несомненно, будет востребован, – отметил губернатор.

Новые подходы: проектный и командный методы

Но это лишь первый этап серьезной и масштабной работы. Не менее важно и другое направление – активное внедрение новых подходов в системе управления: проектный и командный методы, при которых одна проблема рассматривается в разных измерениях и получает комплексное решение.

Игорь Орлов: «Необходимо внедрить в работу региональной и муниципальной власти проектные методы управления»– С учётом нового технологического и социального уклада необходимо внедрить в работу региональной и муниципальной власти проектные методы управления, – сказал Игорь Орлов. – Мы должны скоординировать работу федерального, регионального и муниципального уровней власти.

При этом, отметил глава Поморья, в области уже есть примеры успешной реализации проектов.

Так, за короткий период была создана региональная сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Теперь необходимо максимально расширить спектр социально значимых для населения услуг, предоставляемых через МФЦ. Губернатор поручил министерству связи и информационных технологий подготовить план действий по раскрытию потенциала сети МФЦ.

«Это амбициозный проект»

Вместе с тем внедрение проектного метода необходимо распространить также на решение задач по комплексному развитию территорий.

Новые формы развития муниципалитетов, построенные на глубокой интеграции с региональной властью, бизнес-сообществом и, главное, жителями, позволят выявить «узкие места», определить точки роста и запустить новый виток развития территорий.

– Система управления территориальным развитием Архангельской области должна включать в себя территориальное планирование, организационную структуру, градостроительную политику, а также кластерный анализ. Тогда мы сможем говорить не о выживании, а о планомерном развитии. Это амбициозный проект, требующий значительного приложения сил. Прошу председателя правительства Архангельской области взять этот вопрос под личный контроль, – подчеркнул губернатор.



Для реализации такого подхода будут сформированы постоянно действующие проектные команды, в состав которых войдут главы муниципалитетов и представители исполнительных органов государственной власти региона, а также создана система мониторинга за социальным самочувствием территории.

— Безусловно, это большая работа, по сути кардинальная перестройка устоявшихся подходов к управлению. Поэтому предлагаю в 2017 году начать её с трех-четырёх «пилотных» муниципальных образований, наиболее подготовленных и проявивших заинтересованность к этой работе, – сказал Игорь Орлов.

Малому бизнесу – новые формы поддержки

Актуальным остается и вопрос поддержки малого и среднего бизнеса. Сама инфраструктура поддержки, уже продемонстрировавшая свою эффективность, не может оставаться неизменной.

Так, в качестве новых форм и вариантов поддержки в Послании предложено вести активную работу по развитию территориальных кластеров, активнее привлекать малый бизнес к системе муниципальных и государственных закупок.

Особое внимание Игорь Орлов обратил на необходимость реализации двенадцати целевых моделей по улучшению инвестиционного климата – моделей, которые определяют параметры для создания более комфортной предпринимательской среды.

Целевые модели являются логическим продолжением инвестиционного стандарта и покрывают больший пласт необходимых изменений на региональном уровне.

— Необходимость качественных изменений в построении отношений между государством и предпринимательским сообществом назрела давно. Лишние административные процедуры мешают развиваться бизнесу в регионе, – подчеркнул губернатор. – Целевые модели призваны создать условия эффективного взаимодействия бизнеса и государства.

Новые возможности для НКО

Еще одна сфера применения возможностей малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций – социальная.

— В нашем регионе создаются условия для включения негосударственных организаций в сферу социального обслуживания. Так, в бюджете Архангельской области в 2017 году предусмотрено 15 млн рублей на выплату компенсации за предоставление социальных услуг юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг. Таких на 1 декабря 2016 года зарегистрировано десять, – отметил губернатор.

Для некоммерческих организаций характерны гибкость, готовность использовать имеющиеся ресурсы, персонификация и адресность помощи, быстрое реагирование на проблему, разнообразие и многоплановость услуг. Эти преимущества могут быть использованы в решении задач здравоохранения, образования, соцподдержки населения, культуры, спорта.



— Правительство Архангельской области заинтересовано в конструктивном взаимодействии с некоммерческим сектором. Для этого необходимо снять все барьеры и оказать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, – подчеркнул Игорь Орлов. – Только объединив усилия, можно создать конкурентный рынок услуг в социальной сфере.

Актуальная задача – рациональное природопользование

— Год экологии – это не календарный период, а время постановки масштабных, действенных и жизненно необходимых задач с заделом на далёкое будущее, – сказал глава Поморья.

Отношение к природе является прямым показателем цивилизованности общества, подчеркнул губернатор. Общей глобальной задачей для всех является Основные темы Послания: солидарная ответственность общества и власти; внедрение проектного метода в систему управления в целях перезагрузки деятельности региональной и муниципальной власти; активное использование ресурсов НКО в системе социального обслуживания; внимание к проблемам экологии региона.формирование нового типа взаимоотношений человека и природы.

— Неустанное внимание следует уделить рациональному природопользованию, прежде всего восстановлению лесов, – сказал Игорь Орлов. – С этой целью в 2016 году было принято решение о модернизации Устьянского лесного селекционно-семеноводческого центра. Работы по модернизации лесных питомников до 2020 года позволят закрыть потребности региона в качественном посадочном материале в полном объеме.

В зоне особого внимание правительства региона находятся и особо охраняемые природные территории.

Важно провести оценку результативности как действующих охраняемых территорий, так и запланированных к созданию. По итогам такого анализа, подчеркнул губернатор, правительству региона необходимо разработать план развития особо охраняемых природных территорий, который должен быть вынесен на рассмотрение общественности, представительных органов власти, арендаторов в срок до 1 июля текущего года.

«Усилить геологоразведочные работы ранних стадий»

При этом не менее важно вовлечение в промышленное освоение природно-ресурсного потенциала региона.

Архангельская область богата полезными ископаемыми. Но на месторождениях, на базе которых созданы крупные горнодобывающие производства, уже близятся сроки исчерпания рентабельных эксплуатируемых запасов.

— Алмазоресурсный потенциал региона высок и позволяет надеяться на возможность открытия новых месторождений. Для постепенного преодоления негативных тенденций в состоянии минерально-сырьевой базы алмазов необходимо значительно усилить геологоразведочные работы ранних стадий, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава Поморья поручил организовать взаимодействие с Федеральным агентством по недропользованию в вопросе выделения средств федерального бюджета на финансирование мероприятий госпрограммы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов».



«Новые задачи нам по силам»

— Мы живем в интересное время – стремительное, требовательное, открытое. И чтобы достичь успеха, надо действовать нестандартно, быть на шаг впереди. Мы твердо стоим на ногах и четко понимаем свои цели. Уверен – новые задачи нам по силам, – сказал в завершение Игорь Орлов.

С полным текстом Послания губернатора Игоря Орлова Архангельскому областному Собрания депутатов можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области