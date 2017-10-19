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Олимпиада по финансовой грамотности ждёт архангельских школьников

19 октября 12:45 Финансовая грамотность Общество

Стартовала регистрация на межрегиональную олимпиаду школьников «Высшая проба», которая проводится НИУ «Высшая школа экономики» совместно с рядом других ведущих российских вузов. В этом году впервые в олимпиаде появилось направление «Финансовая грамотность», шансы на победу в котором у архангельских школьников очень высоки.

Олимпиада «Высшая проба» – одно из самых масштабных интеллектуальных состязаний в России. В 2016/2017 учебном году в ней попробовали свои силы в общей сложности более 76 тысяч человек, в том числе 1 244 школьника из Архангельской области.

Девять архангельских школьников стали победителями и призёрами этой олимпиады. Лучше всего ребятам удалось выступить по таким направлениям, как обществознание и право.

В 2017/2018 учебном году «Высшая проба» будет проводиться по 22 предметам: от электроники и вычислительной техники до восточных языков, дизайна и журналистики.

Впервые в этом году по инициативе Министерства финансов РФ в олимпиаде появился новый профиль – финансовая грамотность. В состязаниях по этому предмету смогут принять участие учащиеся 9–11 классов.

И здесь у архангельских школьников есть преимущество перед ребятами из большинства регионов России: уже полтора года на базе областного института открытого образования работает региональный методический центр по финансовой грамотности. Это один из 15 региональных центров, который создан в рамках проекта Всемирного банка и Министерства финансов РФ для повышения уровня финансовой грамотности населения нашей страны.

За время существования архангельского центра в нём прошли обучение более 500 педагогов.

Олимпиадные соревнования, в том числе и по финансовой грамотности, будут проводиться в два этапа: отборочный тур пройдет с 25 ноября по 10 декабря 2017 года, заключительный – с 1 по 7 февраля 2018 года.

После регистрации на сайте олимпиады участники первого этапа получат задание дистанционно, по интернету. Второй тур пройдет очно. Пункты его проведения традиционно располагаются более чем в 30 городах России, стран СНГ и Балтии в зависимости от количества школьников в том или ином городе, прошедших во второй этап.

Регистрация участников продлится до 20 ноября. 

Полная информация об олимпиаде «Высшая проба» размещена по ссылке.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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