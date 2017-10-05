Руководитель агентства по спорту Андрей Багрецов поздравил учителей с профессиональным праздником

Андрей Багрецов: «Профессия педагога по праву считается одной из самых главных на земле»

В День учителя руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов посетил среднюю общеобразовательную школу №2 города Архангельска и принял участие в торжественной линейке.

«Профессия педагога по праву считается одной из самых главных на земле, а труд учителя – благородным, созидательным, творческим и, конечно же, очень трудным и ответственным. Быть учителем – это высокое призвание, особый талант. Выражаю искреннюю признательность всем преподавателям за высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам».

Андрей Багрецов и исполняющий обязанности руководителя ГАУ АО «Региональный центр развития спорта «Водник» Роман Клобуков подарили школе спортивные подарки: целую сетку волейбольных и баскетбольных мячей, а также настольные игры.

Традиционно линейка сопровождалась танцевальными и песенными номерами, которые готовили сами школьники. Благодарные ученики танцевали вальс, исполняли красивые композиции, поздравляли каждого учителя. В этот день не были забыты и ветераны. Каждого из них поздравили цветами и сладкими подарками. А завершился праздник парадом учителей.

Агентство по спорту Архангельской области