В Архангельске состоялась традиционная губернаторская новогодняя ёлка

В канун Нового года в столице Поморья проходят особенные праздники: для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Одним из главных таких событий стала губернаторская ёлка.

Маленьких зрителей принимал областной театр драмы имени М.В. Ломоносова. Ребят ждала игровая программа, в ходе которой они могли не только изготовить новогодние украшения, но и записать телевизионное новогоднее обращение к северянам.

Конечно же, главными героями праздника стали Снегурочка и Дед Мороз, которым ребята по большому секрету рассказали о своих планах на 2017 год. От имени губернатора Игоря Орлова с наступающим Новым годом детей поздравил министр образования и науки Поморья Игорь СкубенкоКто-то постарается учиться на одни «пятёрки», но, пожалуй, самой главной мечтой для многих является стремление обрести семью.

Окунуться в атмосферу волшебства ребята смогли на спектакле «Золотой ключик» от режиссёра Валерия Итименева. Кроме того, для каждого участника губернаторской ёлки был приготовлен сладкий подарок.

— Магию Нового года непременно должен ощутить каждый ребёнок, особенно это касается юных воспитанников детских домов и коррекционных школ, – рассказал министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – В этом году на новогоднем представлении в Архангельске собралось около 500 юных северян. Полноправными участниками праздника стали дети из семей, находящих в трудной жизненной ситуации.

Ещё одна губернаторская ёлка в эти же дни состоялась в Коряжме.

Министерство образования и науки Архангельской области