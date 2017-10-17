Втрое меньше число возгораний и сумма ущерба: подведены итоги пожароопасного сезона

В 2017 году в Архангельской области было зарегистрировано 35 лесных пожаров. Это в 3,2 раза меньше, чем годом ранее. Перехода лесных пожаров в населённые пункты, случаев гибели людей и причинения ущерба объектам экономики области не допущено.

Об этом сегодня на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям доложил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.



Как отметил глава ведомства, к началу пожароопасного сезона было подготовлено к работе десять пожарно-химических станций III типа и девять авиаподразделений.

Кроме этого, к мероприятиям по борьбе с огнём были готовы силы противопожарной службы, МЧС, арендаторов лесных участков и добровольные пожарные команды, насчитывающие в своих рядах в общей сложности более двух тысяч человек и свыше тысячи единиц техники.

Исходя из того, что более 70 % лесных насаждений Архангельской области находятся в зоне авиамониторинга, региональным минлеспромом было принято решение о значительном усилении воздушных подразделений.

Дополнительно было задействовано три самолета и один беспилотный летательный аппарат. На 11 человек и одного летчика-наблюдателя была увеличена группировка парашютно-пожарной службы. К началу пожароопасного сезона она насчитывала 89 парашютистов-пожарных и 12 летчиков-наблюдателей.

Принятые меры полностью себя оправдали. Минувшим летом самые большие по площади лесные пожары происходили именно в авиационном районе применения сил – Мезенском и Лешуконском районах.

Здесь, в отличие от остальной области, в этом году было сухо и грозы регулярно «поджигали» боры-беломошники. По высохшей подстилке пожар мгновенно распространялся на большие территории. Выявлять возгорания и вести борьбу с огненной стихией в глухой тайге было возможно исключительно силами авиации и парашютистов-пожарных, которые профессионально справились с поставленной задачей.

Несмотря на то что общая площадь, пройдённая огнем в этом году в 1,8 раза больше (857 га против 480 га), ущерб, причинённый лесным насаждениям, в три раза меньше. По оценкам специалистов, в 2017 году он составил менее 6 млн рублей против 18 млн рублей годом ранее.

Способствовали снижению числа пожаров и меры профилактики. Из числа работников лесничеств и сотрудников полиции были сформированы 117 мобильных групп, которые провели в лесах более 900 рейдов.

По итогам данных мероприятий за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 49 человек, наложено штрафов на общую сумму более 1,3 млн рублей.

В заключение обсуждения председатель областной КЧС, первый заместитель губернатора региона Алексей Алсуфьев отдельно отметил важность своевременной подготовки территорий к пожароопасному сезону 2018 года.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области