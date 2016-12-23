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Цены на важнейшие лекарства – под особым контролем власти

23 декабря 15:15 Здоровье Северодвинск
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор Архангельской области проверил ассортимент и цены на жизненно важные лекарственные препараты в одной из аптек сети «Фармация» в Северодвинске.

В ходе проверки завышенных цен на жизненно важные препараты или их отсутствие не обнаружилось. На аптечных полках – в наличии все самые востребованные противовирусные и антибактериальные средства, препараты от давления, головной, сердечной боли. Цены на жизненно важные лекарственные препараты соответствуют статусу социально ориентированного учреждения – «Аптека низких цен». 

По итогам визита Игорь Орлов отметил качественную работу аптеки № 185 предприятия Архангельской области «Фармация».

— Сегодня в нашем регионе действует единственная в области и крупнейшая в Северо-Западном федеральном округе межрегиональная государственная аптечная сеть. Это позволяет предоставить необходимые лекарства, по разумной цене и в максимальной доступности для большинства жителей Архангельской области, а также держать ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле, – подчеркнул Игорь Орлов.

В Архангельской области, помимо большого количества частных аптек, сохранена государственная аптечная сеть «Фармация». Это позволяет власти контролировать непростые ситуации обеспечения лекарствами отдаленные территории. Такие, как Соловки, Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы. 

 «Фармация» открыла уже шесть «Аптек низких цен» в Архангельской области. Здесь северянам предлагается лекарственная помощь по доступным ценам, в полном объеме и с гарантированным качеством лекарственных средств, товаров для здоровья и гигиены. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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