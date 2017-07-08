Семь футов под килем: уже в девятый раз плавучий университет отправляется в Арктику

Сегодня из Архангельска в очередную, уже девятую, экспедицию отправился Арктический плавучий университет. С напутствиями к участникам экспедиции и экипажу судна обратились заместитель председателя правительства области Андрей Шестаков, заместитель председателя Государственной Думы Ольга Епифанова, ректор САФУ Елена Кудрящова.

В составе экспедиции на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» – студенты и сотрудники САФУ, СГМУ, МГУ, специалисты целого ряда Основная цель экспедиции 2017 года – изучение экосистем прибрежных территорий архипелага Земли Франца-Иосифанаучных организаций. Среди 58 участников – граждане семи стран.

Отметим, что девятая экспедиция Арктического плавучего университета является частью официальной программы мероприятий Года экологии в России.

Основная цель экспедиции 2017 года – изучение экосистем прибрежных территорий архипелага Земли Франца-Иосифа.

Кроме того, участникам экспедиции предстоит изучить трансформацию атлантических водных масс в северо-восточном районе Баренцева моря, а также историко-культурное наследие территории национального парка «Русская Арктика» в целях развития туризма и просветительской деятельности.

— Исторически сложилось, что практически все экспедиции в Арктику отправлялись из Архангельска, – подчеркнул Андрей Шестаков. – И работа плавучего университета эту традицию поддерживает. Но помимо традиций, есть и серьезная необходимость в проведении подобных исследований. Арктика – это Андрей Шестаков вручил благодарности коллективам САФУ и национального парка «Русская Арктика»территория, которая требует особого внимания. Её изучение будет всегда актуально. Уверен, что результаты девятой экспедиции позволят нам лучше понять природу Арктики, её историю и её будущее.

Также по поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова Андрей Шестаков вручил благодарности коллективам САФУ и национального парка «Русская Арктика» за активное участие в подготовке и проведении международного форума «Арктика – территория диалога».

Как ожидается, в Архангельск Арктический плавучий университет вернётся через 20 дней.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области