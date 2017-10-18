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Автомобилисты Поморья уходят в онлайн

18 октября 17:00 Информация и связь Госуслуги

Всё больше жителей Архангельской области предпочитают получать государственные услуги ГИБДД в электронном виде. Число обратившихся через сайт государственных услуг заявителей за 9 месяцев 2017 года по сравнению с отчётным периодом прошлого года возросло почти в шесть раз.

Через портал госуслуг в ГИБДД в указанный период обратились 5 569 заявителей, из них по вопросам регистрации транспорта – 2 221, по вопросам выдачи водительских удостоверений – 3 348.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, главное преимущество портала – возможность получения государственных и муниципальных услуг без похода в орган власти.

Кроме того, благодаря электронному документообороту количество предъявляемых документов при обращении через портал госуслуг снижено.

Несомненным преимуществом использования портала госуслуг является возможность получить скидку 50 % при оплате штрафов ГИБДД.

Для того, чтобы оперативно получать информацию о наложении штрафа, необходимо ввести данные своего автомобиля в «Личном кабинете» портала госуслуг. При оплате штрафа в течение 20 календарных дней вы можете получить указанную скидку.

Кроме этого, на все услуги ГИБДД, записаться на получение которых можно через портал госуслуг, при оплате госпошлины через портал действует скидка 30 %.

Первым шагом к получению государственных услуг в электронной форме является регистрация на портале госуслуг. Необходимо один раз пройти регистрацию или подтвердить свою личность, если учетная запись уже есть, в одном из центров обслуживания: многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, центре занятости населения, территориальном органе пенсионного фонда РФ, отделении почтовой связи, а также в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД УМВД России по Архангельской области.

Наличие учётной записи в ЕСИА позволяет гражданам заказывать различные виды государственных и муниципальных услуг через порталы госуслуг в электронном виде.

Помимо этого, подтверждённая учётная запись на портале госуслуг может быть использована для входа и на другие государственные ресурсы, например, на сайт налоговой службы, пенсионного фонда, в систему ГИС ЖКХ (по вопросам эксплуатации и управления вашего дома), на сайт электронной регистратуры Архангельской области, для входа в систему Дневник.ру.

Для прохождения процедуры подтверждения учётной записи достаточно предъявить паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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