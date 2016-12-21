Навстречу ЕГЭ: школьники Поморья успешно справились с первым выпускным испытанием

Итоги первого аттестационного испытания одиннадцатиклассников школ и студентов профтеха Поморья подведены в региональном министерстве образования и науки. Почти 99 процентов ребят успешно написали выпускное сочинение.

Первый шаг навстречу государственным экзаменам был сделан седьмого декабря, когда состоялось это творческое испытание. Напомним, итоговое сочинение (изложение) является допуском к ЕГЭ.

Помимо одиннадцатиклассников на первое творческое испытание пришли и студенты техникумов и колледжей Поморья, которым результаты сочинения необходимы для поступления в вузы.



В этом году выпускное сочинение писали 5650 юных северян, ещё 233 человека стали авторами изложения. Напомним, такой формат работы могут выбрать дети, имеющие ограничения по здоровью.

— Всего в творческом испытании приняли участие 5883 человека. Зачёт получили 5810 выпускников и студентов профтеха. Тем, кто не справился с работой, будет предоставлена ещё одна возможность. Для пересдачи зарезервированы дни в феврале и мае 2017 года. Поэтому у ребят есть время, чтобы учесть свои ошибки и лучше подготовиться, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

По всем вопросам, связанным с итоговой аттестацией, можно обращаться на «горячую линию» министерства образования и науки Архангельской области по телефону: (8182) 28-55-85.

Министерство образования и науки Архангельской области