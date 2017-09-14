Росреестр: внедрение целевых моделей по улучшению инвестклимата в Поморье идёт успешно

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщает, что в Архангельской области достигнуты установленные на 2017 год целевые значения показателей целевой модели «Государственная регистрация прав».

Напомним, целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ разработаны по поручению Президента России. Они направлены на снижение административных барьеров, сокращение сроков предоставления государственной услуги, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с гражданами.

Архангельская область вошла в число регионов, достигших в августе 2017 года установленных целевых показателей по целевой модели «Государственная регистрации прав» на текущий год.

Так, к концу 2017 года доля предоставления услуг по регистрации прав на базе многофункциональных центров должна составлять 70 % от их общего количества. Этот показатель в регионе составляет более 95 %.

Межведомственное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления обеспечивается подготовкой электронных ответов на запросы управления Росреестра.

Средний срок регистрации права собственности в регионе не превышает шести рабочих дней.

Доля заявлений о государственной регистрации, по которым принимается решение о приостановлении, составила в августе 2017 года не более 6,5 %. Доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым принято решение об отказе, не превысила 1 %.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу